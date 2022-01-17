حقيقة تعطيل الدراسة فى مصر بعد ارتفاع أعداد المصابين

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حقيقة تعطيل الدراسة فى مصر ، تتردد بين الحين والآخر الكثير من الأخبار التى تشير إلى تعطيل الدراسة ووقف العمل على استقبال الطلاب، ولكن يلزم التبيه إلى بيان تلك الأقاويل التى تتصل بإجازة ممنوحة للطلاب بينما هى فى بعض الأحيان غير حقيقية.

حقيقة تعطيل الدراسة فى مصر

كانت المحافظات الساحلية فى وقت لاحق قد عطلت الدراسة فى عدد من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك بسبب حالة الطقس شديدة السوء التى عمت أرجاء البلاد، وهو ما كان سينعكس على سير العملية التعليمية.

وبالنسبة لحقيقية تعطيل الدراسة فى مصر، فتجدر الإشارة إلى أن مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، قد أكد فى حديث له أنه لن يحدث تعطيل فى الوقت الحالي ولا توجد تعليمات تم إصدارها فى هذا الشأن.

تعطيل الدراسة فى المدارس التعليمية

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم بشأن صحة تعطيل الدراسة فى المدارس، فتجدر الإشارة إلى أنها قد وجهت أيضًا بتوفير وتفعيل كافة الاجراءات الاحترزاية بما يحافظ على صحة المواطنين.

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هذا وكانت الحكومة قد نوهت إليه أنه من الممكن تعطيل الدراسة فى جميع المحافظات فى حالة تفشي المتحور الجديد " أوميكرون"، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قوانين الجوائح والفيروسات والتى يتيح لرئيس الوزراء اتخاذ قرارات عاجلة بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.