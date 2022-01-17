/672967/مصر-للطيران-تعلن-تسيير-أول-رحلة-صديقة-للبيئة-بتخفيض-40

أعلنت شركة مصر للطيران، عن قيامها بتشغيل أول رحلة بخدمات صديقة للبيئة بداية من يوم ٢٢ يناير الحالى من القاهرة الى باريس برقم ٧٩٩ لتكون الرحلة الأولى من نوعها لشركة طيران فى القارة الإفريقية.

دوت الخليج

الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أكد أن هذه الخطوة تتواكب مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تأتى فى مقدمة الأولويات، موضحا أن قطاع الطيران المدنى المصرى يولى أهمية كبيرة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يطبق كافة التوصيات والتشريعات المحلية والدولية فى مجال الطيران المتعلقة بحماية البيئة ويعزز القدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والحد من التلوث.

الحد من التلوث البيئي

الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد من جانبه أن تسيير هذه الرحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة يأتى فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة وجهودها فى الحد من التلوث البيئي وتعزيز الوعي بالآثار الضارة المترتبة على استخدام المواد البلاستيكية " أحادية الاستعمال، موضحا أن خطة شركة مصر للطيران المستقبلية تستهدف تقليل استخدام البلاستيك " أحادي الاستعمال " على متن رحلاتها بنسبة ٩٠٪ ، مشيرا الى مصر للطيران حددت ٢٧ منتجًا مصنوعًا من البلاستيك احادي الاستعمال والذي كان يستخدم على متن طائراتها واستبدلت بها منتجات صديقة للبيئة. كما انتهت مصر للطيران من تصميم شعار خاص بالرحلة ليوضع على جميع المنتجات والمواد المستخدمة فى أثناء الرحلة ويحمل شعار "Green Service Flight"، وقد تم كتابة الشعار باللون الأخضر الذى يرمز للبيئة النظيفة.

تخفيض بمناسبة الرحلة الاولى

كما قررت مصر للطيران بمناسبة هذه الخطوة الـ"صديقة البيئة" تقديم تخفيض خاص لهذه الرحلة حيث طرحت ٤٠% تخفيضا على هذه الرحلة المتجهة من القاهرة الى باريس. وتشير بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي " أياتا " إلى أن المسافر الواحد عبر رحلة جوية قصيرة أو طويلة المدى ينتج قرابة 1،43 كيلوجرام من المخلَّفات فضلا عن تنوع أضرار البلاستيك "أحادى الاستخدام " وآثاره على صحة الإنسان والحياة البحرية وهو مايمثل تحديا كبيرا لمواجهة هذه الآثار الضارة.