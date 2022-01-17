بهاء أبو شقه: قانون الطفل هو القانون الأم في مناقشات باب تشغيل الأطفال في قانون العمل

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أكد المستشار بهاء أبوشقه وكيل أول مجلس الشيوخ أن قانون الطفل هو القانون الأم في مناقشة باب تشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد المنظور أمام مجلس الشيوخ ، وأن الدستور حدد قواعد قانون الطفل بماورد من أحكام كاشفة ومبينة ونلتزم بما جاء فيه خاصة في قواعد تشغيل الطفل.

دوت الخليج

مناقشات قانون العمل بالشيوخ اليوم

واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسة العامه اليوم ان نص المادة (59 والتي جاء ...يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل، هو نص منضبط ولابد من الاحتكام الي قانون الطفل وان لم ناخذ بذلك سيكون هناك تضارب .

وكان مجلس الشيوخ قد بدأ قبل قليل مناقشة أعمال الجلسة العامة ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمواصلة مناقشة مشروع قانون العمل.

وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون، أن مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936، وتأسس المكتب القطري للمنظمة في القاهرة منذ عام 1959، لتعزيز الحقوق في مجال العمل، وتشجيع توفير فرص العمل اللائق والسعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الوطني والإقليمي والدولي بشأن القضايا المتصلة بالعمل.

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، برئاسة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، المستشار عبدالله عصر، وذلك تطبيقًا للمادة 30 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن تُشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءًا على ترشيح اللجنة العامة، وبرئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.