/672949/لميس-سلامة-بعد-إصابة-ابنتها-بكورونا-اتحايلنا-على-المدرسة-الامتحانات-تبقى-اونلاين-ورفضت

أعربت الإعلامية لميس سلامة عن استيائها من موقف نزول الطلاب المدارس خلال هذه الفترة، في إشارة منها إلى انتشار الفيروس بشكل كبير، مؤكدة على إصابة ابنتها بالفيروس بسبب نزولها الامتحانات.

دوت الخليجيرصد إصابة إبنة لميس سلامة بفيروس كورونا

وكتبت لميس سلامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بنتي كورونا إيجابي، اتحايلنا على المدرسة بقالنا أسبوع يمتحنوا الولاد أون لاين بيرفضوا لحد ما الفصل كله بقى كورونا، وأخواتهم مخالطين وبينزلوا للفصول التانية، وبرضو طلع فيها حالات».

لميس سلامة تهاجم المدارس التعليمية بعد إصابة ابنتها

وتابعت لميس سلامة مهاجمة المدراس الحكومية: «والنهاردة كمان المخالطين ليهم نزلوا بالفعل المدرسة، ودخلوا الفصل اللي فيه حالات من غير تعقيم أو أي حاجة..هل ده ينفع؟.. ادعولي بقي عشان أعصابي بايظة ومرعوبة».

إصابات النجوم بفيروس كورونا المستجد يهدد الوسط الفني

ومن المقرر أن فيروس كورونا يعود بقوة فى إصابة الفنانين بشكل واسع، وبعضهم تعرضوا للإصابة قبل ذلك، وكان البعض الاخر اكتشافها بالصدفة.

أعلنت الفنانة نور قدري إصابتها بفيروس كورونا المستجد (Covid 19)، بعد أن ثبُتت إيجابية المسحة، داعية المولى عز وجل أن يمن على كافة المرضى بالشفاء العاجل.

وكتبت نور قدري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا الحمد الله positive.. خلوا بالكوا من نفسكوا علشان الوضع صعب والحالات كتيرة جدًا، وربنا يشفي كل مريض.. الحمد لله على كل شيء".

وكانت أعلنت مها الصغير، زوجة الفنان الكبير أحمد السقا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت مها الصغير على المنشور الذي أعلن من خلاله السيناريست تامر حبيب إصابته بكورونا، إنها هي الأخرى مصابة بالفيروس.

إدوارد يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

وأُصيب الفنان المصري إدوارد، بفيروس كورونا المستجد، ليدخل بذلك ضمن قائمة مصابي كورونا من نجوم الوسط الفني الذى تعدى عددهم العشرات.

وعبر ادواد عن صعوبة الإصابة وتداعياتها داعيًا المولى عز وجل أن يشفي كل مريض، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "بجد أسوأ يوم عدى عليَّ في حياتي.. يا رب اشفِ كل مريض".