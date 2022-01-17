/672950/موعد-مباراة-بوركينا-فاسو-وإثيوبيا-بأمم-إفريقيا-2021

تنطلق صافرة بداية مباراة بوركينا فاسو وإثيوبيا، في السادسة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين، في ثالث وختام جولات دور المجموعات بنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل منتخب بوركينا فاسو لقاء اليوم أمام إثيوبيا، وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، متصدر على منتخب الرأس الأخضر بالمواجهات المباشرة.

القنوات الناقلة للمباراة

فيما يتواجد منتخب الرأس الأخضر في المركز الثالث بالمجموعة، برصيد 3 نقاط، والتي حصدتهم من نتيجة مباراة إثيوبيا، بالجولة الأولى بالمجموعة.

وتبث مباراة بوركينا فاسو، والرأس الأخضر على قناة "بي إن سبورت اتش دي 2 ماكس"، بتعليق صوتي الدولي المصري أحمد عبده.

نتيجة مباراة الكاميرون وإثيوبيا

حقق منتخب الكاميرون فوز كبير على نظيره إثيوبيا بنتيجة 4/1 ، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا .

وقدموا لاعبي الكاميرون مباراة قوية وأستطاعوا أن يسجلوا 4 أهداف بالإضافة إلى الفرص الضائعة، بينما لم يقدم المنتخب الإثيوبي المردود المنتظر منهم خلال اللقاء .

وسجل للكاميرون إيكامبي الهدف الأول في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة ، ثم النجم أبو بكر أحرز هدفين في الدقائق الـ 53 و الدقيقة الـ 55، وأختتم إيكامبي الأهداف في الدقيقة 67، بينما سجل هدف إثيوبيا الوحيد داي هوتيسا في الدقيقة 4 من عمر المباراة .

وبتلك النتيجة تأهلت الكاميرون بشكل رسمي للدور القادم، وتصدر أبو بكر قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

نتيجة مباراة بوركينا فاسو والرأس الأخضر

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدم المنتخب البوركيني مباراة جيده ظهر خلالها بشكل أفضل من الرأس الأخضر الذي لم يقدم مردود جيد حلال المباراة، وفشل في أن يسجل أو يفوز لضمان تأهله بشكل رسمي.

وسجل حسن باندي هدف المباراة الوحيد لصالح بوركينا فاسو في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، وكان من الممكن أن يعزز لاعبو منتخب بوركينا فاسو بالهدف الثاني بعد محاولا عديدة في غياب كبير للاعبي الرأس الأخضر.