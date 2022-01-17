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دوت الخليج يكشف تفاصيل تحضيرات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

تحضيرات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وخلال الاجتماعي تم بحث التحضيرات النهائية للدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة التي ستعقد فعالياته في الفترة من 23 إلي 28 فبراير المقبل.

الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وأكدت إيناس عبد الدايم في اجتماعها، علي أهمية مهرجان أسوان لأفلام المرأة، كأحد الفعاليات السينمائية المهمة التي تدعم شباب السينمائيين في جنوب مصر، وكذلك تناقش قضايا المرأة بشكل موضوعي، مشددة علي دعم الوزارة ومساندتها للمهرجان حتي يواصل نجاحه الذي بدأه قبل ست سنوات.

مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وأشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم بالدور المجتمعي الذي يلعبه مهرجان أسوان لأفلام المرأة في محافظة أسوان بصفة خاصة وجنوب مصر بصفة عامة من خلال الورش الفنية لتدريب الشباب والفتيات ومنتدي نوت لقضايا المرأة. واستعرض وفد المهرجان مع وزيرة الثقافة الفعاليات والأنشطة التي ستشهدها الدورة السادسة موضحين أن هناك مفاجأة سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.

تكريم سوسن بدر في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

قرر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أن يكرم النجمة سوسن بدر في حفل افتتاح دورته السادسة، ومنحها جائزة إيزيس للإنجاز وذلك في المهرجان التي سنتطلق فعالياته في الفترة من 23 حتى 28 فبراير حيث يمنح مهرجان أسوان لأفلام المرأة الفنانة سوسن بدر جائزة إيزيس للإنجاز تقديرًا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على شاشة السينما. وقالت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان لأفلام المرأة، عن تكريم سوسن بدر في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، إن النجمة سوسن بدر تمثل نموذجًا رائعًا لإبداع المرأة المصرية على شاشة السينما، فهي ممثلة موهوبة لديها قدر كبير من الوعي بقضايا المرأة والمجتمع. وتابعت التلاوي، حديثها وقالت أن لم يكن غريبًا على سوسن بدر أن تشارك في أفلام تناقش بجرأة قضايا المرأة من كافة الطبقات الاجتماعية.

مهرجان أسوان الدولي

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يعقد بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبنك التعمير والإسكان، وجيمناي أفريقيا، وبشراكة مع سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، وبلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، وسمارت فيجن.