/672955/السكة-الحديد-تعلن-تأجيل-إيقاف-قطارات-الصعيد-بين-محطتى-لأجل-غير-مسمى

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تأجيل إيقاف حركة تسيير القطارات بين محطتي الجيزة / أبو النمرس بخط “القاهرة - السد العالي” لأجل غير مسمى ، حيث كان مقرراً لها توقيف عدد من القطارات بداية من صباح يوم الاثنين الموافق 17/1/2022 حتى يوم الخميس الموافق 20/1/2022 لمدة 4 ساعات يوميا من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة الخامسة صباحاً نظرا لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب.دوت الخليج

استمرار حركة تسيير القطارات

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن استمرار حركة تسيير القطارات بشكلها الطبيعي دون أى توقف، نظراً لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري هيئة السكة الحديد كانت قد أعلنت إنه نظراً للاعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الإستيعابية والسيوله المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري ستتوقف حركة القطارات بين محطتي الجيزة/ أبو النمرس بخط القاهرة / السد العالي لمدة اربعة ايام من صباح يوم الإثنين الموافق 17/1/2022 حتى صباح يوم الخميس 20/1/2022 وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا . وأشارت إلى أنه سوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة .

الهيئة تعتذر عن التأخيرات

كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت أيضا موقف التهديات والتأخيرات، الاثنين 17 يناير 2022، نظرا لما يتم انجازه خلال هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. وبلغ متوسط تأخيرات القطارات على خط الصعيد، كالتالي: «القاهرة / أسيوط» 50 دقيقة، وعلى خط «أسيوط- أسوان» 40 دقيقة. الهيئة اعتذرت لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم.