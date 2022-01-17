/672957/موسيماني-يلمح-بالرحيل-عن-الأهلي-من-أجل-تدريب-منتخب-مصر

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف موسيماني في حوار أجراه مع "نيويورك تايمز الأمريكية" "في الوقت الحالي لا أستطيع تدريب منتخب جنوب أفريقيا وارى أن الفرصة غير مناسبة حاليا ولكن في المستقبل أتمنى أن تحدث".

وتابع "تركيز حاليا مع النادي الأهلي، وبعد نهاية تعاقدي مع الفريق من الممكن أن أتجه لتدريب المنتخبات الكبري مثل السنغال، نيجيريا، ساحل العاج".

بيتسو موسيماني

واختتم "من الممكن أيضا أن أقوم بتدريب منتخب مصر في الفترات المقبلة وكل شئ وارد وهذه خطوة مهمة وكبيرة".

ويأتي حديث موسيماني وسط أحاديث تفيد بعدم الوصول إلى حلول لتجديد عقد المدرب مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، ويرى البعض أنها ورقة ضغط على إدارة الأهلي بإنهاء تجديد التعاقد في اسرع وقت.

موسيماني: لم أطلب رحيل كهربا الإدارة هي التي أبلغتني بإعارته

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، حول رحيل محمود عبد المنعم "كهربا" عن الفريق على سبيل الإعارة إلى هاتاي سبور التركي

وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية على قناة أم بي سي مصر ببرنامج "اللعيب": "أنا مطلبتش إعارة كهربا وتم إبلاغي بإعارته بعد عودتي من السفر، ومجلس الإدارة هو الذي أبلغني برحيل اللاعب، فكهربا لعب معي في مباراة بايرن ميونخ في كأس العالم للأنديةهل نسيتم؟، أي كنت أعتمد عليه".

وأضاف: "مروان محسن كنت معتمد عليه بصفة مستمرة، و لم يحصل على فرص في بعض الأوقات بسبب وجود والتر بواليا ومحمد شريف والتعاقد مع بيرسي تاو، فمروان لاعب كبير وكان مهم للفريق".

وزاد:” في شخصية في فيلم “الأسد الملك” اسمها موفاسا، أطلقت ذلك اللقب على أكرم توفيق لأنه مقاتل ويعجبني طريقة أداءه، وأكتشفته في مركز الظهير الأيمن”.

وتابع: “ أنا أفريقي من الأدغال وأعشق صوت الأسود، وأكرم توفيق قلبه كبير ولديه روح ولذلك سميته موفاسا، فهو لاعب كبير وله مستقبل ينتظره”.

رسمياً.. الأهلي يعلن إعارة محمود عبد المنعم «كهربا» لنادي هاتاي سبور التركي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال محمود عبد المنعم "كهربا"، إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إلى النادي التركي، كما قام كهربا بتمديد عقده مع الأهلي لمدة سنة إضافية دون أي شروط، مؤكدًا على ارتباطه بالنادي ورغبته الشديدة في خدمة الأهلي لأطول فترة ممكنة.