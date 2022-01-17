/672958/حقيقة-انفصال-نجم-طيور-الجنة- الوليد-مقداد-عن-زوجته

تصدر الوليد مقداد وزوجته نورغسان محركات البحث على الإنترنت، عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر إنفصالهما بعد أشهور زواج قليلة، وهذا جراء إختفاء كل منهما من حياة الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، فنور تقوم بنشر صورها من دونزوجها، والوليد يخرج بفيديوهات تختفي عنها نور تمامًا.. فما السبب؟!

دوت الخليج ينقل لكم أحدث ما قيل عن نور غسان والوليد مقداد نجوم طيرو الجنة

حقيقة انفصال نجم قناة طيور الجنة عن زوجته

ظهر الوليد مقداد في الفترة الأخيرة بعدد من الفيديوهات ، وقام بنشرها على حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ولفت النظر غياب زوجته نور غسان عنها كلها، رغم حضورها إلى جانبه في معظم فيديوهاته في العادة، وعلى الصعيد الآخر، نشر نور غسان عدد من الصور على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام"، من دون زوجها، مما جعل متابعيهما يشعورون بشيء غريب يحدث، ويشكوا في أنهما أنفصلا عن بعضهما.

وطرح أحد متابعي الوليد مقداد عليه سؤال عن سبب غياب زوجته عن الفيديوهات، وكان كل فيديو يخرج المقداد بسبب مختلف، ورغم خروج أخبار عن إنفصالهما ناتج تخمينات متابعيهما، إلا أنهما يلتزمان الصمت حتى الآن، دون الخروج للنفي أو التأكيد.

من هو الوليد مقداد؟

الوليد المقداد هو الإبن البكري لصاحب قناة طيور الجنة خالد مقداد، التي تُذيع قصص مصورة وأناشيد دينية للأطفال، ظل الوليد نجم القناة في فترة طفولته، وهو الآن يزيد عن عمر 21 عام، ويحمل الجنسية الأردنية وله 3 أشقاء، ولكن كان الوليد أكثرهم ظهورًا في قناة طيور الجنة، ودعمًا لوالده في نجاحها.

من هي نور غسان؟

نور غسان هي مهندسة بقناة طيور الجنة، وتمت لالوليد مقداد بصفة قرابة من ناحية والده، وهي في عمرهوكانا قد تعرفا على بعضهما من خلال القناة.

زواج الوليد مقداد ونور غسان

أثار زواج الوليد مقداد ونور غسان ضجة كبير على جميع مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أنه وقع في أسطس من العام الماضي.

كان حفل الزفاف في الأردن، مع حرص العائلة على عدم حضور عدد كبير حسب تعليمات السلامة لفيروس كورونا المستجد.