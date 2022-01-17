/672962/اللجنة-العامة-للشيوخ-تقر-تشكيل-لجنة-القيم-صور

اجتمت اللجنة العامة صباح الاثنين، للموافقة على ترشيح لجنة القيم برئاسة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، وهو المستشار عبدالله عصر، حيث من المنتظر أن تجتمع اللجنة فى وقت لاحق وتنتخب فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها ، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها وفيـما عدا ما ورد فى شـأنه نص خاص، تصـدر قـرارات اللجـنـة بأغلبية الحاضرين .

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