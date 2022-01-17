/672965/موسيماني-يعلن-تشكيل-الأهلي-لمواجهة-الإسماعيلي-في-كأس-الرابطة-المصرية

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيلة الرسمية لمواجهة الإسماعيلي في كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الأهلي المباراة ولديه نقطة واحدة بعد التعادل أمام الجونة، بينما الإسماعيلي لديه 3 نقاط بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف.

وفيما يلي تشكيل الأهلي الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد خليفة، محمد مغربي، محمد أشرف

خط الوسط: مانو، عمار حمدي، محمد محمود

خط الهجوم: محمد فخري، زياد طارق، حسام حسن

وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً على ملعب الجيش ببرج العرب، وتبث عبر أون تايم سبورتس 1.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بكأس الرابطة المصرية

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر أن تقام غدا الاثنين في الجولة الثانية، من منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، غداً في لقاء يجمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الثانية، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي، غداً الأثنين، في الساعة الثانية والنصف مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بكأس الرابطة:

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وعبدالرحمن نجاح مانو ومحمد أحمد شرقية وعبدالجواد عبدالرحمن وأحمد سيد عبدالنبي وكريم فؤاد وأحمد أشرف ومحمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي وصالح نصر ورأفت خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف.

وكان الفريق قد تعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الخميس في أول جولات بطولة كأس الرابطة.

أحمد عبد القادر

وعاد عبدالقادر للمشاركة في التدريبات بعد أن تعافى تماما من الإصابة بفيروس كورونا، وبعد أن جاءت نتيجة مسحته الأخيرة سلبية.

وكان الجهاز الطبي قد منح اللاعب راحة من التدريبات بعد ثبوت سلبية مسحته، وذلك للتأكد من تعافيه تماما قبل العودة الى المشاركة في المران.

وتعادل الأهلي مع الجونة بدون أهداف على ملعب الأهلي we السلام ، في أول مباريات الفريقين ببطولة كأس الرابطة.