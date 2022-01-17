/672966/النائب-نهى-زكي-تطالب-بضم-خطط-التدريب-الترقي-بملف-العامل-بقانون-العمل

طالبت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإضافة بضم خطط التدريب والترقي إلى المادة 75 بقانون من قانون العمل، خلال مناقشة المجلس لها بالجلسة العامة للمجلس.

دوت الخليج

وأضافت "زكي" خلال كلمتها بالجلسة أن أن يضاف إلى ملف العالم خط التدريب والترقي بهذا العامل، مرجعة ذلك إلى أن قانون العمل يستند إلى في مضمونه إلى فكرة تنمية مهارات الموارد البشرية، موضحة أن القانون أنشأ مجلسًا خاصًا بهذه المهمة، مؤكدة خلال حديثها على أن العملية التدريبية هي عملية أصيلة تصب في مصلحة كل من العامل وصاحب العمل.

المادة 75 من قانون العمل :

هذا وتنص المادة 75 من قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل، بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها.

فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة، بناء على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.

مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مواد قانون العمل :

هذا ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ما تبقى من مواد قانون العمل الجديد، بعد أن وافق أمس الأحد، على 16 مادة من مواد القانون، من المادة 40 وحتى المادة 56.