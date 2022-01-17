/672968/صدقي-صخر-يسيطر-على-الساحة-الفنية-بأعمال-درامية-باهرة-تفاصيل

أثبت الفنان صدقي صقر تألقه من خلال عملين دراميين جديدين، أطلقهما عبر المنصات الإلكترونية، واستطاع من خلالهما أن يحتل قلوب الجمهور بأدائه الباهر والمتقن وبساطته في توصيل الحالة التمثيلية الذي يقدمها.

دوت الخليجيرصد في ذلك التقرير الحالة الفنية لصدقي صخر خلال هذه الفترة

يقدم صدقي صقر على منصة viu مسلسل «أنصاف مجانين 2»، والذي يجسد من خلاله شخصية حازم الذي يكن مشاعر حب تجاه ابنة خالته ريم (أسماء جلال)، ولكن مشاكله مع أنس (أحمد خالد صالح) الذي يعتقد أنه يرى أرواح الموتى تقع عائقًا بينهما، ليصبح حازم أمام اختيارين، إما المنافسة على حب ريم، أو الابتعاد عنهما تمامًا.

مسلسل أنصاف مجانين 2

ويعد مسلسل "أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين الشباب ابرزهم أحمد خالد صالح واسماء جلال وصدقى صخر ورامى الطنبارى وميرنا هشام وعماد غنيم.

صدقي صخر يعيش أزمة عاطفية في قواعد الطلاق 45

ويُعرض لصدقي أيضا مسلسل قواعد الطلاق الـ 45، الذي احتل تريند المنصة طوال فترة عرضه، ويقدم صدقي خلاله شخصية إسماعيل الذي يحاول حل الخلافات الواقعة بين شقيقته فريدة (إنجي المقدم) وصديقه وزوجها عمر (عمر الشناوي)، وعلى الصعيد الآخر يحاول إرضاء زوجته لبنى (جيهان الشماشرجي) ومواجهة تحديات علاقتهما، ومن المقرر أن تكشف الحلقات المقبلة كيف سيتعامل إسماعيل مع خلافاته، هل سيترك زوجته لبنى أم سيتمكن من التغلب على تلك الضغوطات والعثور على طريقة حياة تشعره بالراحة؟.

الجدير بالذكر، أنه يقوم صدقي صخر حالياً بتصويرعمل جديد على منصة WATCH ITوسيتم الإعلان عنه قريبًا.

معلومات حول صدقي صخر

صدقي صخر ممث وموسيقي، بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبد العزيز وهو في الخامسة عشر. كان عضوًا في فرقة "الطمي" المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ ٢٠٠٣.

اشترك في التمثيل بعدة افلام قصيرة وطويلة لمخرجين مثل كاملة أبو ذكري، هالة القوصي، إيمان النجار وشريف البنداري. كما لعب عدة ادوار في المسلسلات الدرامية آخرها "زي الشمس" و"الجماعة الجزء الثاني". هو أيضًا موسيقي في "مشروع كورال.

جوائز حصدها صدقي صخر خلال مسيرته الفنية

وشارك صدقي صخر في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي وأيضاً على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام.