بيان عاجل من الصحة بشأن أعراض كورونا والذهاب للمستشفيات

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداول من منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلى.





وأوضح المركز - فى بيان له اليوم - أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المنسوب للوزارة الذى يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلى، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائياً، مُوضحةً أنه قد تم نفى تلك الشائعة سابقاً بتاريخ (4 مايو 2021).

وأشارت إلى أن الوزارة لم تقم بتوجيه أى فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مُشددةً على أن كافة المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا على مستوى الجمهورية (العامة - المركزية - الصدر - الحميات)، تقوم باستقبال جميع المرضى المصابين بالفيروس، مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقى العلاج وفقاً لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معملياً أو العزل المنزلى فى حالة الأعراض البسيطة، مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، يتم دعم منظومة الحالات الطارئة المعزولة منزلياً لمرضى كورونا، فى إطار مبادرة "100 مليون صحة"، ومتابعتهم من قبل فريق طبى متخصص فى وزارة الصحة، فضلاً عن متابعة صرف الأدوية للحالات المعزولة منزلياً، ومراجعة بروتوكول العلاج والإجراءات الوقائية اللازمة، ويمكن التواصل مع المنظومة من خلال اتباع الخطوات التالية: إرسال كلمة "عزل" على رقم 1440، لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات كورونا المعزولة منزلياً، ويجب أن يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة، وفى حالة الاختيار من متعدد، يجب إدخال رقم الاختيار الصحيح فى رسالة، أما فى حالة إدخال رقم اختيار خاطئ يجب الانتظار لمدة 5 دقائق، وإدخال كلمة عزل مرة أخرى، ثم إعادة إدخال البيانات.