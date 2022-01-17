صحة الشرقية تقدم خدماتها لـ 10 ملايين مواطن خلال عام (صور)

جدة - نرمين السيد - قدمت المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم 486 وحدة، الخدمات الطبية لأكثر من 10 ملايين مواطن متردد عليها بالمحافظة بواقع 10235481 خدمة طبية، خلال عام 2021.





وأفادت مديرية الصحة فى الشرقية، فى بيان لها اليوم الإثنين، أنه تم تقديم الخدمة بالعيادات الخارجية بهذه المراكز والوحدات لـ 2383028 مريضًا، والإستقبال والطوارئ لعدد 115245 مواطنًا، وخدمات متابعة الحوامل الجدد لـ 110535 مواطنًا، والحوامل المترددة لـ 286958 سيدة، ومتابعة الأطفال لـ 1037226 طفلاً، والتطعيمات الروتينية لـ 1186216 طفلاً، وتنظيم الأسرة لـ 2573087 سيدة، والخدمات المعملية لـ 1951399 مواطنًا، وطب الأسنان لـ 570687 مواطنًا. وأكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، مقدمًا الشكر للإدارة العامة للطب الوقائى، ومديرى الإدارات الصحية، وجميع الفرق الطبية وجميع العاملين والمشاركين فى هذا العمل بالوحدات والمراكز الطبية، نظرًا للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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