وزيرة الثقافة: 1067 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا فى معرض القاهرة للكتاب 2022

عقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايـم وزيرة الثقافة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤتمرا صحفيا بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وأعلنت خلال المؤتمر تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، التى يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتأتى تحت شعار : هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتقام فى الفترة من ٢٦ يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.

واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، وسعيد عبـده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وممثلو الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وأعضاء لجنته العليا.

وقدمت عبد الدايم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة للمعرض، كما وجهت الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للتفضل بافتتاح دورة هذا العام.

وقالت إنه بعد عامين من جائحة كورونا يعـود معرض القاهرة الدولى للكتاب ليقام فى موعده الأصلى خلال شهر يناير من كل عام.

وأضافت أن الدورة 53 منه تشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمى فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذى يبدأ بـ موسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتى ما ورؤية.

وأعلنت أنه لأول مرة فى تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعي؛ حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقى بتقنية الهولوجرام فى عرض تفاعلى مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس.

كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيا باستخدام نظارات VR.

كما أعلنت استحداث جائزة لأفضل ناشر عربى وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى 40 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه فى كل مجال ثقافى بالتعاون مع البنك الأهـلى – المؤسسة المالية المصرية الرائدة فى دعم ورعاية المواهب المصرية فى المجالات كافة – ومنها المجال الثقافى والفكري.