/672979/إصابة-بسمة-بفيروس-كورونا-أعلنت-الخبر-بطريقة-جديدة

أعلنت الفنانة بسمة عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وشددت على تحذير الجمهور من الإهمالي، ودعتهم بأخذ الحذر هذه الفترة.

دوت الخليج يرصد إصابة بسمة بفيروس كورونا المستجد

بسمة تعلن إصابتها بكورونا

نشرت الفنانة بسمة على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لإختبار فيروس كورونا، وأوضح الإختبار أنها مصابة، فعلقت على الصورة وقالت:"قدر الله وماشاء فعل!! الحمدلله على كل شيء"، وأضافت مطالبة الناس أن تأخذ إحتياطاتها بسبب الإنتشار الواسع والسريع للعدوى هذه الأيام، وقالت:"ياريت الناس كلها تخللي بالها لان العدوى دلوقتي في الهوا".

تعليقات متابعي بسمة على خبر إصابتها بكورونا

علق عدد كبير من متابعي الفنانة بسمة على خبر إصابتها بفيروس كورونا، وجميعهم تمنوا لها السلامة، ومن ضمن المشاهير الذي علقوا على الصورة التي نشرتها، الفنانة ندى عادل قالت لها:"سلامتك حبيبتي"، والإستايليست مي جلال التي كتبت:" Alf salama" بمعنى ألف سلامة، وأضافت قلب أحمر.

بسمة والفستان المثير

أثارة الفنانة بسمة ضجة كبيرة منذ أيام، عندما نشرت من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها بفستان أسود بدو ظهر، مع وجود تاتو كبير على ظهرها بالحروف العربية، وتزايدت تعليقات الإعجاب على هذه الصورة من الجمهور والمشاهير، وكان من بينهم: هند صبري، سلمى أبو ضيف وطلعات أحمد.

أعمال الفنانة بسمة

قدمت بسمة في السنوات الأخير عدد ليس بكبير من المشاركات في التليفزيون، ولكنها كانت في حالة نشاط فني في السنيما، فقدمت خلال عام 2021 فلمين، الأول فيلم التشويق والرعب ماكو، الذي شاركت في بطولته مع نيقولا معوض، منذر رياحنة وناهد السباعي، تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام رشيدي، وثانيهم فيلم الرعب أيضًا قبل الـ40، من بطولة بسمة، إيهاب فهمي، داليا مصطفى، أحمد حلاوة وغيرهم، من تأليف أحمد عثمان وإخراج معتز حسام. ولها أدوارًا مهمة في فلمي بعلم الوصول، الذي تم عرضه عام 2019 وحصل على عدد من جوائز مهرجانات المختلفة، من تأليف وإخراج هشام صقر، وفيلم ليلة رأس السنة لعان 2020، من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر.