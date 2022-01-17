/672980/تواصل-امتحانات-الفصل-الدراسي-الأول-بجامعة-سوهاج

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بكلية الألسن بمقر الجامعة الجديد، يصاحبه الدكتور صبري توفيق همام القائم بعمل عميد الكلية ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وتابع رئيس الجامعة آراء الطلاب في ملائمة الأسئلة لمعايير الورقة الامتحانية وزمن الإجابة لكل سؤال، مشدداً على ضرورة تواجد رؤساء اللجان وأساتذة المواد بشكل مستمر داخل اللجان للاستجابة لاحتياجات الطلاب وتساؤلاتهم.

وقال الدكتور صبري همام أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بلغ ٦٣٨ طالب وطالبة موزعين على ١٢ لجنة بمقر مبنى الكلية، حيث بلغ عدد طلاب الفرقة الأولى ب ٨ أقسام ٢٣٧ طالب وطالبة، والفرقة الثانية ٧ أقسام ١٤٢ طالب وطالبة، أما طلاب الفرقة الثالثة ب ٧ أقسام بلغ ١٣٠ طالب وطالبة والفرقة الرابعة ب ٦ أقسام بلغ عدد طلابها ١٢٩ طالب وطالبة، مضيفاً أن الامتحانات بدأت ٢ يناير الجاري وتستمر حتى ٣ من فبراير المقبل.

بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج والبورصة المصرية

على جانب اخر سبق و وقع الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بروتوكول تعاون بين المؤسستين

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق ان هذا البروتوكول ياتي في اطار دعم التعاون المشترك بين البورصة المصرية وجامعة سوهاح، وذلك لخدمة المجتمع وتوثيق الروابط العلمية من خلال تنمية مهارات الطلاب والخريجين في مجال سوق العمل والبورصة،

واضاف الدكتور محمد فريد صالح ان هذا البروتوكول ياتي في إطار مبادرة البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والاستثمار والادخار التراكمي بالبورصة لتعظيم المساهمة في التنمية الشاملة في مصر، وذلك من خلال تقديم المحاضرات وسلسلة من الندوات للطلاب والخريجين للتعريف بمبادئ البورصة ونشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية.

واضاف احمد عبد الحافظ المستشار الاعلامي للجامعة انه من بين بنود البروتوكول ان تلتزم البورصة بتقديم محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة وعن نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، اعداد وتوزيع كتيبات إلكترونية تعليمية (soft copy)، تنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية.