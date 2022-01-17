/672983/ضمن-المبادرة-الرئاسية-حياة-كريمة تنفيذ-2 قافلة سكانية-شاملة-بمركزي-دمنهور-و-الدلنجات

نظمت الوحدات المحلية لمركزي دمنهور و الدلنجات بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد ٢ قافلة سكانية شاملة تحت شعار " الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ضمن المبادرة الرئاسية.. حياة كريمة تنفيذ 2 قافلة سكانية شاملة بمركزي دمنهور و الدلنجات

إحدهما بمجلس قرية أفلاقة إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية الصحة: تم الكشف على ١٥٣ حالة مابين باطنة- اطفال- ضغط - سكر - نساء :

الطب البيطري: ️تجريع ٤٠٠ رأس أغنام ضد الطفيليات الداخليه ورش ٤٠٠ أبقار ضد الطفيليات الخارجيه.

️التموين: تم الرد على إستفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية وكذلك تم توفير سلع تموينية بأسعار مخفضة بجانب توفير سيارة لبيع اسطوانات البوتاجاز المدعمة بسعر المصنع بعدد (١٣٥) اسطونة غاز.

الكهرباء: صيانة واصلاح كشافات الإنارة العامة وكذلك تم رفع تراكمات القمامة بالقرية .

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية حول مخاطر زواج الاطفال و القاصرات والزواج العرفى على الأسرة والمجتمع من منظور صحى و دينى و اجتماعى.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية الكوم الاحمر التابعة لقرية المسين بالدلنجات تم خلالها تقديم الخدمات التالية الصحة : تم الكشف علي عدد ١١٠ باطنه و١٠٠ اطفال و ٦٠ تنظيم اسرة، كما تم تطعيم عدد ٣٠ مواطن ضد فيروس كورونا ، كما قام قسم التحاليل بعمل عدد ٩٠ تحليل و تحليل اعتلال كلوي لعدد ٥٠ مواطن الطب البيطرى : رش ضد الطفيليات الخارجية عدد ٦٠٠ أغنام وماعز و ٤٠٠ أبقار وجاموس ودواب ، كما تم تجريع طفيليات داخلية ٨٠٠ أغنام، كما تم علاج وتشخيص امراض باطنه عدد ٨٢ من الابقار و٣٣من الجاموس و٢٦ من الدواب

التموين: تم توفير سيارة لبيع اسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع حيث تم توزيع ٤٠ انبوبه، كما تم توفير سيارة سلع غذائية باسعار الجملة من لحوم ودواجن واسماك وغيرها من السلع .

الثقافة: تنظيم ورشة رسم علي وجوه الأطفال وتوزيع بعض الرسومات عليهم ، كما تم تقديم فقرات انشادية واغاني وطنية لاطفال القرية. محو الأمية: عقد امتحانات فورية لمحو الأمية وتعليم الكبار لعدد ١٥ مواطن.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي: تحليل مياه الشرب لقياس نسبة الاملاح والكلور في المياه للتاكد من خلو المياه من اي ضرر.

وشملت القافلة أيضًا تنظيم لقاءات توعية وتثقيف في العديد من المجالات وكذلك التوعية بخطورة الزيادة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها كالزواج المبكر وخطورته.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر إحتياجاً و تمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية و المقومات و الإحتياجات لمواطنيها و تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

لانتهاء تراخيصها وعدم توافر شروط السلامه بها.. إيقاف معدية الرياح البحيرى بكوم حمادة

قامت الوحدات المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بمتابعة أعمال المعديات النهرية بنطاقها حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع معدية على الرياح البحيرى لانتهاء التراخيص الخاصة بتشغيلها وعدم توافر شروط السلامه بها .

كما قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدينة رشيد - المحموديه - شبراخيت - ابو حمص - ايتاى البارود بمتابعة أعمال المعديات والمراسي بنطاقها والتأكد من الإلتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والإلتزام بتطبيق كافة القرارات الإحترازية المقررة .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .