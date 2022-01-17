/672986/بشرة-خير-بدء-التشغيل-الكامل-لمصنع-أسمنت-النهضة-بقنا

أعلنت شركة النھضة للصناعات "أسمنت النهضة " عن تشغیل مصنع أسمنت النھضة بقنا بكامل طاقته الإنتاجية ، عقب الإنتھاء من فترة الصیانة المخطط لها، إضافتا عن تذليل كافة العقبات وصولاً إلى كامل الطاقة الانتاجیة من الكلنكر والأسمنت بكافة أنواعه، كما أعلنت شركة النهضة للصناعات، عن إلتزامھا تجاه المجتمع والعاملین والعملاء ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدء التشغيل الكامل لمصنع أسمنت النهضة بقنا وتوجه احمد شرين كريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النهضة للصناعات بالشكر لكل من ساهم فى نجاح هذا العمل وخصوصا العاملين بالشركة . بشرة خير.. بدء التشغيل الكامل لمصنع أسمنت النهضة بقنا يذكر أن شركة النهضة للأسمنت أعلنت الأيام الماضية عن مشاركتها في المشاريع القومية الكبري ومنها المساهمه بتوريد الاسمنت اللازم في مدينة الجلالة الجديدة في العين السخنة. يعتبر المشروع من واحد من أهم المشاريع القومية التى تجمع بين سحر الطبيعة الخلابة والمقومات العالمية؛ إذ يشمل المشروع كل من منتجع سياحى ومدينة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى طريق العين السخنة – الزعفرانة، الذى يقطع جبل الجلالة؛ ليصبح بذلك مشروعاً ذو قيمة تاريخية، وحضارية، واستراتيجية.

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