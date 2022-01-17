/672987/باتريس-كارتيرون-يعلن-قائمة-الزمالك-لمواجهة-فاركو-في-كأس-الرابطة-المصرية

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فاركو في بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة غداً الثلاثاء بالإسكندرية في تمام الثانية والنصف عصراً، وتأتي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

وفيما يلي قائمة الزمالك لمواجهة فاركو:

حراسة المرمى: محمد عواد، السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، عبد الله جمعة، أحمد زكي، محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف روقا، حمدي علاء، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمد أوناجم، ماجد هاني

خط الهجوم: سيف فاروق جعفر، سيد محمد عبد الله، رزاق سيسيه، يوسف اسامة نبيه، حسام أشرف

مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

تزداد عمليات البحث في الأيام الأخيرة على مواعيد مباريات الزمالك، في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، بعد نهاية الجولة الأولى لفريق القلعة البيضاء، أمام انبي بالتعادل السلبي أمام انبي.

وتقام كأس الرابطة لأول مرة، بعدما قررت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب إقامتها خلال فترة التوقف الدولي للعب منتخب مصر بطول كأس أمم أفريقيا.

جدول مباريات الزمالك في كأس الرابطة:

الجولة الأولى: الجمعة 14 يناير الزمالك × إنبي – الساعة 2:30 عصرا

الجولة الثانية: الثلاثاء 18 يناير الزمالك × فاركو – الساعة 2:30 عصرا

الجولة الثالثة: السبت 22 يناير الزمالك × غزل المحلة – الساعة 5:00 مساء

الجولة الرابعة: الجمعة 28 يناير

الزمالك × سيراميكا كليوباترا – الساعة 5:00 مساء

الجولة الخامسة: الثلاثاء 1 فبراير الزمالك × طلائع الجيش – الساعة 5:00 مساء

يأتي ترتيب تلك المجموعات بناء على ترتيب نهاية الدوري المصري الممتاز بالنسخة الماضية، والتي ياتي على صدارته الزمالك ويليه الأهلي وبيراميدز بالمركز الثالث.

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي في الجولة الأولى من كأس الرابطة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وانبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في أولى نسخاتها.

حاول الزمالك في أكثر من هجمه في أحداث الشوط الأول وبالأخص في الربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، تهديد مرمى انبي، ولكن دفاعات انبي كانت بالمرصاد لضربات القلعة البيضاء.