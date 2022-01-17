/672993/أصحاب-الإرادة-أفضل-النصائح-للتغلب-على-الجوع-ليلا

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء وخصوصًا ليلًا يسعى الكثير من الناس الحفاظ على التدفئة المناسبة مع الحفاظ على الوزن المناسب الصحي والخروج بأقل الخسائر الممكنة. لذلك نرى الكثير من منظمات الصحة العالمية تنشر مقالات تسعى فيها الى توعية الناس خلال تناول بعض الأطعمة وأخرى يجب تجنبها خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل.

ومن أشهر هذه الأطعمة يأتي "الشوفان" الذي تعددت طرق طهيه اذا كان دافئًا ام باردًا حيث تكمن فائدة الشوفان ونتيجته في الشعور بالشبع انه من اجود انواع الألياف التي تساعد على الشبع ومادة "الميلاتونين" التي تزيد القدرة على النوم.

أصحاب الإرادة.. أفضل النصائح للتغلب على الجوع ليلا

وايضا يأتي الفشار ضمن هذه الأغذية التي تزيد القدرة على الشعور بالشبع خاصة اثناء الليل لتصبح هذه الوجبة الخفيفة هي من أفضل انواع المقرمشات لمن يتبعون حمية غذائية لخسارة الدهون الزائدة ،حيث تناول ثلاثة أكواب من الفشار مطبوخًا بزيت الزيتون يحتوي على 200 سعرة حرارية فقط.

ولا يمكن ذكر هذه الأغذية دون الزبادي اليوناني وهو يختلف عن الزبادي الطبيعي في كمية البروتينات التي يحتويها الزبادي اليوناني الذي يمكن معه اضافة القليل من الفواكه مثل الموز والفراولة والبطيخ ليزيد الاحساس بالشبع.

أفضل النصائح للتغلب على الجوع ليلا

ويأتي أيضا ضمن هذه القائمة الذرة المشوية الشهيرة لدى المصريين خاصة في فصل الشتاء وكذلك حمص الشام لانه يحتوي على سعرات حرارية قليلة جدًا مقارنة بالمأكولات الأخرى. وتأتي المكسرات بأنواعها من اشهر المأكولات التي يمكن تناولها ليلًا في فصل الشتاء دون التسبب في السمنة وزيادة الدهون في الجسم ومن امثلتها اللوز والفول السوداني والكاجو يعززون القدرة على الشبع مقارنة بغيرهم مثل الكاجو وعين الجمل الذين يحتوون على سعرات حرارية عالية يحذر من تناولهم الا بكميات قليلة ومحسوبة.

واذا كان هناك بعض الأطعمة التي يمكن تجنبها هناك الكثير ممن يزيدون نسبة الدهون في الدم وينصح بالابتعاد عنهم وخاصة الاطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدقيق الابيض ، بالاضافة الى وجود نسب عالية من السكر بهم مما يعلي من احساس الشعور بالجوع وعلى رأس هذه الأطعمة : البيتزا ، الأطعمة السريعة التي يسميها الناس الفاست فود والأكل المقلي والشوكولاتة البيضاء في حين وجود الشوكولاتة الداكنة التي ينصح بها اطباء التغذية لوجود سعرات حرارية قليلة بها بالاضافة انها تكسب متناوليها الاحساس بالسعادة والشبع