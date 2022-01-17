/672995/الثقافة-1067-ناشرا-يشاركون-بالـدورة-الـ-53-لمعرض-القاهرة-للكتاب

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايـم وزيرة الثقافة، تفاصيـل الـدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، التى يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتأتى تحت شعار : هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وذلك مؤتمرا صحفيا بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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ووقالت عبد الدايم ان الدورة الحالية لمعرض الكتاب ستنطلق فى الفترة من ٢٦ يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، وسعيد عبـده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وممثلو الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وأعضاء لجنته العليا.

توجيه الشكر للرئيس السيسي

كما قدمت عبد الدايم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة للمعرض، كما وجهت الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للتفضل بافتتاح دورة هذا العام، وقالت إنه بعد عامين من جائحة كورونا يعـود معرض القاهرة الدولى للكتاب ليقام فى موعده الأصلى خلال شهر يناير من كل عام.

د.عبد الدايم اوضحت أيضا أن الدورة 53 منه تشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمى فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذى يبدأ بـ موسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتى ما ورؤية.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأشارت الى أنه لأول مرة فى تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعي؛ حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقى بتقنية الهولوجرام فى عرض تفاعلى مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيا باستخدام نظارات VR، كما أعلنت استحداث جائزة لأفضل ناشر عربى وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى 40 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه فى كل مجال ثقافى بالتعاون مع البنك الأهـلى – المؤسسة المالية المصرية الرائدة فى دعم ورعاية المواهب المصرية فى المجالات كافة – ومنها المجال الثقافى والفكري.

وتابعت، أن الفعاليات تشمل برنامجا مهنيا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقى بالمنتج الثقافى العربي، هذا إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة فى البريد المصرى لأى مكان داخل مصر .

وأوضحت عبد الدايم أن هـذه الدورة تعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك فيها 1067 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من 51 دولة، مع زيادة عدد أيام المعرض دعـا لصناعة النشر والكتاب.

ووجهت التحية للدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهى الدين، وفريق العمل، وجميع العاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ولكل من أسهم فى الإعداد والتنظيم لهذا الحدث الثقافى المهم، الذى اعتبرته عيدا للقراءة والكتاب.