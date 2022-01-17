مدبولى يتابع ملفات عمل السياحة والآثار

جدة - نرمين السيد - وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به قطاع السياحة والآثار، من اهتمام من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسعى الدائم لتوفير أوجه الدعم المختلفة للنهوض به، لما له من دور كبير فى الاقتصاد المصرى.

واستعرض العنانى موقف حركة السياحة، والتدفقات السياحية خلال الفترة الأخيرة من عدد من الأسواق المستهدفة، وما يتم تنفيذه من إجراءات لتشجيع السياحة الوافدة إلى مصر من عدد من الدول، منوهًا إلى الاستعدادات المتخذة لموسم السياحة الشتوى، والليالى السياحية المتوقعة.

وتناول وزير السياحة والآثار، خلال اللقاء، موقف المشروعات الجاهزة للافتتاح فى قطاع السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن عام 2022 يُعد عامًا مميزًا، إذ سيشهد العديد من الافتتاحات لمشروعات سياحية وتاريخية كبرى، منها افتتاح أعمال تطوير وإعادة تأهيل قصر محمد على، إلى جانب افتتاح العديد من المدن السياحية الساحلية، منوهًا كذلك إلى الجهود الخاصة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لإضاءة المعالم السياحية.

وتطرق إلى الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يتعلق برفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين والسائحين فى مدينة سانت كاترين، التى تضم بقعة مقدسة شرفها الله بالتجلى فيها، مع الحفاظ عليها واحترام قدسيتها، باعتبارها موقع تراث عالمى ومحمية طبيعية.

واستعرض الدكتور خالد العنانى الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لإجتماعات الدور الـ 48 للجنة الاقليمية للشرق الأوسط، التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والمقرر انعقادها خلال شهر مارس المقبل، بعد أن فازت مصر برئاسها خلال الانتخابات التى أجريت خلال اجتماعات الدورة الـ 47 للجنة.

وتناول الوزير جهود تطوير الفنادق السياحية فى مدينة شرم الشيخ، والعمل على تجهيز أكبر عدد ممكن من الغرف الفندقية صديقة البيئة، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 لتغير المناخ "COP27".