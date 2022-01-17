محافظ القاهرة يبحث مع مسؤولى سوق العبور تعظيم الموارد

جدة - نرمين السيد - عقد خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعًا مع مسؤولى الجهاز التنفيذى لسوق العبور لبحث تطوير السوق وإعادة هيكلته وتنظيمه لتعظيم موارده ومعالجة أوجه القصور والسلبيات به لتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين المترددين على السوق.





وطالب محافظ القاهرة بالاستعانة بأفكار الشباب لتحسين الخدمات المقدمة بالسوق وتطوير البنية التحتية ووضع خطة تجديد وإحلال لكل المرافق وخطة للاستثمار بالسوق وكيفية إضافة أنشطة مكملة وإنشاء مصانع تساعد على تكامل العمل به. وسوق العبور مقام على مساحة 300 فدان تضم 190 فدانًا للسوق المركزى منها 16.5 فدان مخصصة لانتظار الشاحنات و15 فدانًا من المساحات الخضراء، بالإضافة إلى 110 أفدنة للمنطقة الصناعية والتخزين والمبانى الإدارية ويخدم سوق العبور القاهرة والمحافظات المجاورة ويعتبر أكبر سوق للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك.

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