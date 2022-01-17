الداخلية توجه حملات توعوية للطلاب فى المدارس بأضرار المخدرات

جدة - نرمين السيد - واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدراتبقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لعقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية على فئتهم العمرية.

يأتى ذلك فى إطار حرص كل أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان من العاملين بأوساط التربية والتعليم.