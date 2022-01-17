عاجل- برودة شديدة وصقيع ورياح.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد بدرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد.





فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة ليلا ونشاط للرياح على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: العظمى الصغرى القاهرة 16 08 الإسكندرية 16 08 وادى النطرون 16 09 طنطا 16 09 شبين الكوم 16 08 دمنهور 16 09 بلطيم 16 09 مطروح 16 08 السلوم 15 09 سيوة 15 04 بورسعيد 16 08 دمياط 16 08 الزقازيق 16 09 المنصورة 16 09 الإسماعيلية 16 09 السويس 15 10 العريش 15 09 رفح 15 09 رأس سدر 15 10 نخل 13 04 نويبع 18 12 طابا 17 11 كاترين 08 00 الطور 18 12 شرم الشيخ 17 13 الغردقة 18 14 مرسى علم 18 13 الفيوم 16 07 بنى سويف 16 06 المنيا 16 05 أسيوط 16 05 سوهاج 16 05 قنا 17 06 الأقصر 17 08 أسوان 17 08 ادفو 17 08 أبوسمبل 17 09 الوادى الجديد 16 05 شلاتين 22 11 أبو رماد 22 12 حلايب 20 12 رأس حدربة 20 12

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