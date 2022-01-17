إخلاء سبيل فرد الأمن المتهم بتهشيم سيارة شدوى الحضرى بكفالة 10 آلاف جنيه

قرر قاضى غرفة المشورة بمحكمة الجيزة قبول استئناف فرد الأمن المتهم بإتلاف سيارة شدوى الحضرى والاعتداء بالضرب على آخرين واتلاف سيارتهم، على تجديد حبسه، وإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
وكان أشرف عبدالعزيز محامي عصام الحضري مدرس حراس منتخب مصر لكرة القدم، وأسرته أعلن عن تفاصيل ما أثير بخصوص ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة شدوي عصام الحضري بسبب مشاجرة مع موظف أمن بكمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث أكد أن هذا الحديث عاري تماماً من الصحة.
وأكد عبد العزيز، أن شدوي عصام الحضري لم تتدخل في المشاجرة من قريب أو بعيد، وأنها كانت موجودة بالمصادفة في صيدلية، وسيارتها بمكان المشاجرة، مما أدى لتحطيمها، وعلي إثر ذلك حررت فقط محضر إتلاف لسيارتها.
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