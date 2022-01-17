وزير الرياضة يشهد تدشين الأكاديمية الإفريقية للطب الرياضي بمصر

/672996/وزير-الرياضة-يشهد-تدشين-الاكاديمية-الافريقية-للطب-الرياضي-بمصر

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي لتدشين الأكاديمية الأفريقية للطب الرياضي وعلوم الرياضة ومقرها مصر وتتبع الاتحاد الأفريقي للطب الرياضي الذي يرأسه كونستانت أنطوان روكس من كوت ديفوار .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلال كلمته، قال أشرف صبحي:" حان الوقت للاهتمام بشكل كبير بالطب الرياضي بمصر، فالأكاديمية الإفريقية للطب ستكون بمثابة نقطة فاصلة وحاسمة في تغير واقع الطب الرياضي في مصر، ووصوله لأعلى المستويات، لتتحول معها القاهرة مركزاً ناجحاً ومؤثراً نحو تطوير الطب الرياضي في القارة الإفريقية".

كلمة وزير الشباب والرياضة

أضاف وزير الشباب والرياضة :"ملف الطب الرياضي أحد أهم الملفات التي تعكف وزارة الشباب والرياضة علي الاهتمام بتطويره داخل مصر بتفكير مختلف علي كافة المستويات، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها علي أكمل وجه"، مشيرا الي ان مصر بصدد استضافة رئيس المنظمة الدولية للمنشطات في زياره هي الاولي من نوعها بمصر، تأكيداً علي الدور المحوري والرئيسي لمصر داخل القارة الأفريقية.

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد الأفريقي للطب الرياضي في كلمته التي ألقتها نيابة عنه ريهام رؤوف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد:"هناك ضرورة ملحه لإنشاء اكاديمية الطب الرياضي، وأود ان اشكر جمهورية مصر العربي لتأسيس الاكاديمية لتكون الاولي في قارة أفريقيا متخصصة في الطب الرياضي وعلوم الرياضة، وأتوجه بالشكر لوزير الشباب والرياضة المصري لدعمه الاتحادات الأفريقية".

رئيس المنظمة الصحية لمكافحة المنشطات

ومن جانبه، أكد حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو ومدير مستشفى وادي النيل أن الطب الرياضي أصبح له شأن كبير في منظومة الطب العالمي، مشيداً بالدور الذي ستقدمه الاكاديمية والتي تُعد الاولي من نوعها في القارة الأفريقية، مقدماً الشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه الكامل للطب الرياضي في مصر من خلال دعمه لإنشاء الاكاديمية.

أعرب أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا" عن فخره بأن تكون مصر هي الانطلاقة الاولي لاكاديمية الطب الرياضي في القارة الأفريقية، وهو خير دليل علي مكانه مصر داخل قارة أفريقيا.

ممثل منظمة الصحة العالمية

أشادت نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بالتجربة المصرية في تعاملها مع جائحة كورونا، كما أشادت بفكرة إنشاء الاكاديمية الإفريقية للطب الرياضي ومقرها مصر، موكدةً علي ضرورة تحقيقي أخلاقيات الطب الرياض وتحقيق الرقمنة الصحية.

واستعرض خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة والأمين العام للأكاديمية نبذه عن الطب الرياضي ونشأته، وكذا الرؤية والرسالة وأهم المبادئ العامة لإنشاء الاكاديمية والهدف من إنشائها، بالاضافة الي المناهج التدريبية والبرامج المقترحة داخل الاكاديمية.