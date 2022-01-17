/672999/مصرع-طالبة-صدمها-قطار-السكة-الحديد-بقرية-الجراحية-بقوص

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الاثنين، تحت عجلات القطار بمركز قوص ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا ومساعد وزير الداخلية إخطارا من مركز شرطة قوص، يفيد بمصرع، حافظة محمد عباس، تبلغ من العمر 17، طالبة بالصف الثانى الثانوى، مقيمة بقرية الحراجية،تحت عجلات القطار بمركز قوص .

مصرع طالبة صدمها قطار السكة الحديد بقرية الجراحية بقوص

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كما أصيب أمس شخص بطلق ناري، وعُثر عليه بجوار مدخل أولاد سرور دائرة مركز شرطة قنا.

وتلقى اللواء مسعد ابوسكين مدير أمن قنا، إخطارا بالعثور على شخص مصاب بطلق ناري، بجوار مدخل قرية أولاد سرور، بدائرة مركز شرطة قنا، توجهت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة لاستكمال التحقيقات.