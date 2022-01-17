دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل العائدون من داعش.. أمير كرارة يطارد محمد فراج

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بدأ التحضير للموسم التليفزيوني الرمضاني منذ أسابيع قليلة، حيث أن طاقم عمل مسلسل هجمة مرتدة 2 بدأوا بالتصوير منذ أسابيع. والذي يحمل اسم جديد وهو العائدون من داعش والمقرر مشاركته في موسم مسلسلات رمضان 2022.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل العائدون من داعش

قصة مسلسل العائدون من داعش

علم موقع دوت الخليج من مصادره أن مسلسل العائدون من داعش من بطولة كلًا من أمير كرارة ومحمد فراج، وبدأ التصوير منذ أسابيع قليلة في منطقة القلعة حيث تواجدت سيارات تحمل علم داعش تسيطر على المنطقة.

وأضاف المصدر إلى أن أمير كرارة يجسد دور ضابط قوات خاصة يسعى للقبض على عناصر ارهابية من بينهم قيادات في تنظيم داعش والذي يجسد دور الإرهابي الفنان محمد فراج.

وأكد المصدر إلى أن أمير كرارة ومحمد فراج خضعوا للكثير من التمرينات البدنية من أجل مسلسل العائدون من داعش حيث توجد الكثير من المواجهات الشرسة بين الاثنين والمشاهد الأكشن، وأشار المصدر إلى أن أمير كرارة ينجح في مهمته إلا أنه يُصاب في نهاية العمل.

مسلسل هجمة مرتدة الجزء الأول

يشار إلى أن مسلسل «هجمة مرتدة» الجزء الأول كان من بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

أمير كرارة في رمضان 2021

يذكر أن أمير كرارة شارك في موسم مسلسلات رمضان 2021، من خلال مسلسل نسل الأغراب الذي كان من إنتاج سينرجى، وتأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.