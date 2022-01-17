/673005/العقود-غير-محددة-المدة-تثير-الجدل-بمناقشات-قانون-العمل-بمجلس-الشيوخ

آثار تحديد فترة مدة الاختبار والعقود غير محددة المدة ،في عقد العمل جدل كبير أثناء مناقشات قانون العمل اليوم بمجلس الشيوخ.

حيث قال النائب سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ، لانختلف اننا كلنا مع حقوق العمال، ولكن هناك عمالة غير كفء وفي خلال فترة الاختبار وهو 6 شهور قد يكتشف أنه عديم الخبره في مجاله فلا نحمل به صاحب العمل وهناك شركات قطاع الاعمال خاسرة بسبب هذا الشأن.

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وأضاف ضيف الله في كلمته في الجلسة العامة بان العقد غير محدد المده فيه ظلم لصاحب العمل .

وأكد الوزير محمد سعفان وزير القوي العاملة، بأنه لابد من توضيح بعض المفاهيم ان الاتجاة كان أن يكون العقد غير محدد المده بعد مرور سنه واذا استمرت العلاقة، يكون العقد دائم، وتابع بأن المناقشات طلبت ان يكون هناك مدة كافيه تسمح بالتقييم لكفاءة العامل من عدمة ووصلت المفاوضات الي ان يكون العقد لمدة4 سنوات وهي كافية، ومن وغير المعقول أن اترك علاقه العمل غير محددة المده طول عمرها لتحقيق التوازن المنشود في القانون .

العقود غير محددة المدة تثير الجدل بمناقشات قانون العمل

وتدخل النائب هاني سري الدين، قائلا بأن بعض الشركات طبيعتها أن تكون بعض الوظائف مؤقتة ومنه وظيفة رئيس تنفيذي وخاصة في الشركات متعددة الجنسيات والتي تتطلب طبيعه هذه العقود التاقيت لا ن طبيعه هذه الوظائف مرتبطه باداءات مختلفة.

وتابع سري الدين: اقترح في مثل هذه الحالات ان يكون قرار من الوزير المختص بأن هناك بعض الوظائف أن تكون مؤقتة، لأن هذه الطبيعية تتعارض جملة وتفصيلا مع طبيعة عمل الكثير من الشركات وخاصة ذات الطبيعة الدولية أرجو أن يؤخذ بعين الاعتبار حتي نحقق التوازن.

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بأن اي تشريع عندما ننظم مسائله من المسائل ننظر الحالات العامه التي ينظمها ثم يضع لها القواعد ،وهناك كثير من الحالات تظهر نتواءت في التطبيق ولكن الحالات العامه هي التي توضع لها النصوص ولابد ان يكون المردود العام في علاقه العمل .

واضاف ممثل الحكومه بان كل هذه التخوفات يبتم معالجتها في فصل اإنهاء علاقه العمل الوارده في القانون والـ 4 سنوات هو ماتم اتفاقه مع اصحاب الاعمال والقانون السابق كان للعامل بعد مرور 5 سنوات ان ينهي العقد بدون مبرر .

وتابع بان العيوب تم معالجتها في هذا المشروع سواء كان محدد لسنه أو أكثر من سنة .