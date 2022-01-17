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تمكن رجال إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الإثنين، من اخماد حريق كبير اندلع بوحدة سكنية بأحد العمارات في نطاق حي الزهور،ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد إخطارًا يفيد بإندلاع النيران داخل شقة سكنية بعقار في منطقة عمر بن الخطاب الواقعة في نطاق حي الزهور.

مواطن يشعل النيران في مسكنه بزهور بورسعيد

وعلي الفور امر مدير أمن بورسعيد بإنتقال رجال إدارة الحماية المدنية وسيارات الاطفاء الي مكان نشوب الحريق، الذين تمكنوا علي الفور من اخماد النيران قبل انتقال ألسنة اللهب الي الوحدات السكنية المجاورة.

وتم الدفع ب ٣ سيارات إطفاء الي مكان الحادث وتوجه رجال الحماية المدنية ، برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده قبل الوصول إلى باقي الوحدات السكنية بالعقار وإنقاذ السكان من كارثة محققة.

مواطن يشعل النيران

ومن جانبه أمر الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد بالدفع بسيارات الاسعاف الي مكان الحريق تحسبا لوقوع اية اصابات او خسائر في الأرواح.

وأوضح شهود عيان في محيط العقار من جيران صاحب الوحدة السكنية على أن مواطن من سكان الشقة هو من أشعل النيران في شقته دون إبداء أي أسباب لهذا التصرف - بحسب قولهم.

وامر اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر التلفيات المادية، والوقوف على ملابسات الحادث والأسباب وراء اندلاع النيران.

جدير بالذكر أن حي الزهور بمحافظة بورسعيد هو أكبر الأحياء بالمحافظة والأكثر في الكتلة السكانية وأكثرها شعبية، ويوجد به عدد كبير من المناطق السكنية والمدارس والخدمات المختلفة لخدمة سكان المنطقة.

بورسعيد، دوت الخليج، حي الزهور