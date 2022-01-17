أخبار حالة الطقس اليوم وغدا ، فى ظل انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية جرت تحذيرات متتالية من هيئة الأرصاد الجوية إلى المواطنين لتوخي الحذر والخروج فى الأوقات الأنسب، خاصة فى ظل احتمالية سقوط أمطار غزيرة على كافة أنحاء الجمهورية.

دوت الخليج

أخبار حالة الطقس اليوم وغدا

آخر أخبار حالة الطقس اليوم وغدًا، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت فى بيان لها صباح اليوم تأثر مصر بكتلة من الهواء الباردة مقبلة من شرق أوربا، والتى من المقرر أن تسبب انخفاض فى درجات الحرارة والتى من المتوقع أن تستمر لأيام.

ومن المتوقع وفقًا لأرصاد الطقس التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المرتقب أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأيام الماضية قد شهدت البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وسقوط أمطار رعدية على مناطق متفرقة خاصة فى المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية والبحيرة وغيرها من المدن.

وكانت درجات الحرارة المنخفضة قد تسببت فى تعطيل الدراسة خلال الأيام الماضبة بسبب الانخفاض الكبير فى درجات الحرارة، حيث سقطت أمطار غزيرة على كافة أنحاء الجمهورية.

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة شديدة البرودة خاصة خلال فترات المساء، مع احتمالية سقوط أمطار رعدية خاصة على الأنحاء الشمالية من الجمهورية.