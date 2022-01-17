تعرف على موعد قرعة الجولة الأخيرة في التصفيات الأفريقية لكأس العالم قطر 2022

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، اليوم الاثنين، موعد قرعة الجولة الأخيرة والدور الحاسم فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وعبر بيان رسمي، أعلن فيه قراره بإقامة قرعة الجولة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم السبت 22 يناير الجارى، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وكشف كاف أيضاً عن موعد قرعة تصفيات الدور التمهيدى لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتى تقام الجمعة المقبل فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وسيتم بث القرعة على منصات كاف الرقمية ومن بينها قناته الرسمية على موقع يوتيوب.
ويتم تقسيم الفرق العشرة المؤهلة بينها مصر، إلى مستويين بناءً على تصنيف فيفا الرسمي المنشور في نوفمبر 2021.
وستلعب الفرق الخمسة الأعلى تصنيفًا ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفًا على أن تبلع مباراة الذهاب على أرض الأخيرة.
وجاء تصنيف المنتخبات العشرة كتالي:
المستوى الأول: السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا
المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية
فيما ستشهد الجولة التمهيدية الفرق الـ 12 الأقل تصنيفًا، وسيتم تقسيمها إلى مستويين، ستلعب الفرق الستة ذات التصنيف الأعلى ضد الفرق الستة الأقل تصنيفًا بنفس الطريقة.
وبعدها سينضم الفائزون الستة في مجموع المباراتين إلى 42 فريقًا المصنفين في مرحلة المجموعات من التصفيات.
المستوى 1: ليسوتو ، إيسواتيني ، بوتسوانا ، جامبيا ، جنوب السودان ، موريشيوس.
المستوى 2: تشاد ، ساو تومي وبرينسيبي ، جيبوتي ، الصومال ، سيشيل ، إريتريا.
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