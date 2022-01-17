تعرف على إجراءات قانون مواجهة الأوبئة والجوائح وإدارة الأزمات في مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - يهتم الكثير من الأفراد في مصر في معرفة الخطوات القادمة التي قد يتم إتخاذها من طرف الدولة، بعد زيادة أعداد الإصابات بالمتحور الجديد أوميكرون، وهو ما أكد عليه وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة المصرية الدكتور خالد عبد الغفار مساء الأحد، ولهذا السبب متوقع وجود إجراءات جديدة، طبقا لقانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وتقوم وزارة الصحة ببذل جهود كبيرة خلال تلك الفترة لمواجهة جائحة كورونا أو أي فيروسات تهدد سلامة وصحة المواطنين، سواء من خلال الإجراءات المتخذة أو مناشدة المواطنين بالإلتزام بالإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة تلك الأخطار بما يحفظ سلامة الجميع والصحة العامة.

تعرف على أبرز إجراءات قانون مواجهة الأوبئة والجوائح وفقا لإدارة الأزمات