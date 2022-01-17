تنفيذا لتكليفات الرئيس.. البترول والداخلية تنتهيان من تحويل 800 سيارة مجاناً للغاز

/673018/تنفيذا-لتكليفات-الرئيس-البترول-والداخلية-تنتهيان-من-تحويل-800-سيارة-مجانا-للغاز

انتهت وزارتي البترول والثروة المعدنية والداخلية من تحويل نحو 800 سيارة اجرة بأسوان للتموين بالغاز بدلا من الوقود السائل وذلك في ضوء المبادرة التي تبنتها وزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع البترول تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اسبوع الصعيد وبالتزامني مع احتفالات اسوان بعيدها القومى .دوت الخليج

عمليات التحويل التي نفذتها شركتا غازتك وكارجاس ذراعا قطاع البترول في نشاط تحويل وتموين السيارات بالغاز شملت نحو 800 سيارة اجرة بالمحافظة حتى الان بدلاً من الوقود السائل لتزيد اعداد السيارات المحولة بالغاز الطبيعى بنسبة 100% ، وهو ما يمثل نجاحاً جديداً يضاف الى المبادرة الرئاسية للتوسع بإستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات من جانبه اصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عددا من التوجيهات التي من شأنها التيسير على اهالى اسوان في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، شملت هذه التوجيهات الدفع بالمحطة المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى الى اسوان بطاقة تموين 500 سيارة يومياً لتقدم خدماتها لأهالى اسوان بالإضافة الى الانتهاء من تنفيذ توجيهات مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمحطة غازتك لتموين السيارات بالغاز .

تنفيذ 8 محطات جديدة

كما وجه الملا ايضاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ 8 محطات جديدة يبدأ تشغيلها تباعا اعتبارا من نهاية يناير الحالي وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي ليصل عدد المحطات المقدمة لخدمات الغاز الطبيعى للسيارات الى 9 محطات بما يضمن توفير الخدمة لأهالى اسوان بسهولة ويسر . وتواصل وزارة البترول حالياً الإعداد لتشغيل المحطة التى تم اقامتها بالتعاون بين شركتى غازتك والنيل لتسويق البترول بطاقة تموين 1200 سيارة يومياً ، كما يجرى تنفيذ 4 محطات أخرى بالتعاون بين غازتك ومصر للبترول بخلاف 3 محطات يجرى اقامتها بالتعاون بين شركتى كارجاس والتعاون والنيل