/673025/وزير-الزراعة-المبادرات-الحكومية-تستهدف-توفير-حياة-كريمة-لصغار-المزارعين

"القصير" أكد أن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة يلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرا لأهميته في توفير البروتين والأمن الغذائي للمواطنين، مشيرا إلى العديد من المبادرات التمويلية التي تنفذها الدولة حاليا في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة للارتقاء بمستوى معيشة المشتغلين بها انطلاقا من مبادرة حياة كريمة.

الاهتمام بتحسين السلالات

كما أكد القصير أيضا على ضرورة الاهتمام بتحسين السلالات وتشجيع المزارعين والمربين على ثقافة التلقيح الاصطناعي لتحقيق مردود اقتصادي عليهم من خلال زيادة الإنتاجية من اللحوم والالبان تناول اللقاء كذلك آخر مستجدات مشروع البتلو حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين منه حتى الآن أكثر من 39 ألف مستفيد لتربية وتسمين حوالي 435 ألف رأس ماشية بإجمالي 6.5 مليار جنية بتمويل ميسر 5% .

تسهيل إجراءات التراخيص

وشدد وزير الزراعة على تسهيل إجراءات تراخيص الأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والعلفية كما تناول اللقاء جهود الوزارة في مجال تطوير مراكز تجميع الألبان بهدف توفير منتجات ألبان صحية وآمنة، حيث بلغ عدد المراكز التي تم تطويرها حتى الآن 160 مركز من المرحلة البالغ عددها 205 مركز بإجمالي تمويل 347 مليون جنية بالقروض الميسرة 5% القصير أكد أيضا على التوسع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الزراعية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة تسهيلا على المواطنين كما وجه وزير الزراعة كذلك بالمتابعة المستمرة مع البنك الزراعي لتسهيل إجراءات صرف قروض المستفيدين من مشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وحضر اللقاء د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وقيادات القطاع