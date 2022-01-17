/673026/الداودي-يناقش-مع-نائب-وزير-السياحة-والآثار-خطط-التنمية-السياحية-بقنا

خلال استقبالها بمكتبه..

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار بمكتبه صباح اليوم لبحث آليات تنشيط السياحة ، والخطط المُزمع تنفيذها لتطوير مناطق الجذب السياحى بالمحافظة وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وكل من النائب حمدى سعد ، والنائب محمد احمد الجبلاوى ، والنائب مصطفى محمود مصطفى ، والنائبة سناء حسانى أعضاء مجلس النواب ، والنائب احمد عبدالماجد الاحمر عضو مجلس الشيوخ .

أستعرض محافظ قنا ونائب وزير السياحة والآثار المعالم الآثرية والتراثية التى تتميز بها مدن المحافظة لاسيما مدن قنا ونقادة وقوص وقفط ونجع حمادى ، و التى تعتبر فرصاً لجذب المزيد من السائحين الأجانب وتنشيط حركة السياحة وتوفير فرص عمل للشباب.

الداودي يناقش مع نائب وزير السياحة والآثار خطط التنمية السياحية بقنا

وأوضح محافظ قنا أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتطوير المواقع الآثرية ومناطق الجذب السياحى بالمحافظة حيث تم الإنتهاء من تطوير وترميم قصر البرنس يوسف كمال بمدينة نجع حمادى وافتتاحه لإستقبال الزائرين ، وكذلك تم الإنتهاء من وضع التصور والتصميم النهائى لتطوير كورنيش مدينة قنا ، بالإضافة إلى اعتماد ١١٠ مليون جنيه لتطوير كورنيش مدينة نقادة .

وإطلع " الداودى " و " شلبى " على اللوحة الورقية الخاصة بالتصميم الجديد لكورنيش مدينة قنا ، حيث أكد محافظ قنا انه سيتم تنفيذ الكورنيش الجديد بطول ١.٢ كم بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وتصل مدة التنفيذ إلى عام من بدء أعمال التطوير ، مشيرا إلى أن الكورنيش سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة و نقطة إلتقاء لحركة السياحة النيلية العابرة ، حيث سيشمل إنشاء مرسى للبواخر السياحية ، ورصيف " مارينا " للمراكب الصغيرة للإنتقال إلى الكورنيش الغربى ثم إلى معبد دندرة،بالإضافة إلى الكافتريات و منافذ البيع المختلفة و المطاعم ومعارض الحرف اليدوية التراثية ، ومنطقة للألعاب الترفيهية ، وممشى للمواطنين ، ومسار للدراجات وحديقة متحفية ، ومسطحات خضراء .

من جانبها أعربت الدكتورة غادة شلبى عن إعجابها بالبيئة الريفية التى تتمتع بها محافظة قنا ، واقترحت التوجه نحو تنمية السياحة الريفية داخل المحافظة ، كما عرضت عدد من الأفكار والمقترحات التى تتناسب مع البيئة القنائية وتم مناقشة مدى امكانية تطبيقها مستقبلا ، مؤكدةً أن الأحداث التاريخية التى شهدها قطاع السياحة والآثار مؤخرا مثل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة ، وافتتاح طريق الكباش بعد الإنتهاء من ترميمه ساهمت بشكل كبير فى تنشيط حركة السياحة داخل مصر ، لافتةً إلى أننا نسعى إلى الترويج للمعالم الآثرية التى تتميز بها قنا لجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها .