/673033/التموين-معدل-توريد-القصب-ارتفع-لـ-765-ألف-طن-بالموسم-الجديد

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير حديث لها عن ارتفاع معدلات توريد القصب المحلي إلى 765 ألف و140 طن وذلك منذ بداية الموسم في 28 ديسمبر الماضي.

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وأكدت وزارة التموين عبر تقرير صادر عن شركة السكر والصناعات التكاملية، أن إنتاج السكر النهائي من هذه الكمية الموردة بلغ 71121.500 طن ، مشيرة إلى أن هناك توجهيات مشددة لشركة السكر بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.‏

وقالت الوزارة أنها تستهدف خلال موسم الحالى توريد 1.8 مليون طن قصب لإنتاج 851.874 ألف طن سكر، من خلال 8 مصانع تابعة لشركة السكر، حيث تصل كمية القصب المستهدف عصرها يوميا لنحو 70.7 ألف طن خلال 753 يوما.

رفع أسعار التوريد

وأضافت " التموين" أنها رفعت أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيه في الموسم الماضي لتشجيع المزارعين علي توريد المحصول وتحقيق المستهدف من انتاج السكر، ومن المتوقع توريد نحو 1.230 مليون طن سكر إلى الهيئة العامة للسلع التموينية،منها 512.629 ألف طن لشركة المصرية،و659.163 لشركة العامة بالإضافة الى 58440 طن أخرى.

كما أوضحت أنه يتم سداد مستحقات المزارعين مباشرة عن طريق البنوك (الزراعي- الأهلي-مصر) بعد 15 يوما من التوريد بقيمة 90% من أسعار القصب للمزارعين وأنه من المستهدف خلال الموسم الحالي توريد نحو 8،5 مليون طن قصب متوقع الحصول منهم على 900 ألف طن سكر.

تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر

و تستهلك مصر نحو 3.2 مليون طن سنويا واستطعنا تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 89%، فيما يتم حاليا استيراد نحو 600 الف طن،متوقعا زيادة الإنتاج المحلي مع بدء تشغيل مصنع القناة للسكر المقام بمحافظة المنيا بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويا.

وحول تصدير السكر قالت الوزارة أنه تم التعاقد خلال العام الحالي على تصدير 150 ألف طن سكر بالإضافة إلى انه يتم تصدير السكر البني الى كينيا. من جانبه أعلن رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اللواء عصام البديوي، أنه تم الانتهاء من دراسة خطة تطوير الشاملة لشركة السكر والشركات التابعة من جانب تحالف"سيجمان ورولاند برجو"، موضحا أن التكلفة الاستثمارية للتطوير تبلغ نحو 7.3 مليار جنيه وسيتم الانتهاء منها في 2030.