/673037/التربية-والتعليم-تكشف-حقيقة-تعطيل-الدراسة-وامتحانات-الترم-الأول-للطلاب

ردا على شائعات تعطيل الدراسة وتأجيل امتحانات التيرم الاول الذي انطلق قبل أيام، أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يوجد أى قرار حول تعطيل الدراسة بالفصل الدراسى الأول أو نية الوزارة لتعطيلها، موضحة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول التى بدأت خلال الأيام الماضية لصفوف النقل مستمرة وتعقد داخل المدارس مع استكمال باق الامتحانات لجميع الصفوف وفق الجداول المعلنه، والصف الدراسى الذى ينتهى من امتحانات الفصل الدراسي الأول يحصل على إجازة بطبيعة الأمر، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي رسميا يوم 5 فبراير المقبل وحتى 17 من نفس الشهر. دوت الخليج

طلاب المدارس حصلوا على لقاح كورونا

وأضافت أن نسبة كبيرة من طلاب المدارس حصلوا على لقاح كورونا وتعطيل الدراسة لبس قرار الوزارة وانما لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، كما أن المدارس تحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الامتحان ومن ثم لا يوجد أى مبرر لتعطيل الدراسة كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت في تقريرها الاخير مساء أمس الاحد عن خروج 998 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 333529 حتى اليوم.

تسجيل 1197 حالة جديدة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة. موضحا أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. "عبد الغفار" أشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 400076 من ضمنهم 333529 حالة تم شفاؤها، و 22148 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: