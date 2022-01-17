تعرف على قرعة دوري أبطال آسيا للموسم الجديد 2022/2023

/673019/تعرف-على-قرعة-دوري-أبطال-آسيا-للموسم-الجديد-20222023

أقيمت منذ قليل قرعة دوري أبطال آسيا في نسختة الجديدة 2022/2023 والذي أقيم في كوالالمبور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الهلال السعودي صاحب اللقب الأخير للبطولة ويستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

ولم تشهد القرعة مواجهات نارية في الأدوار الأولى مع تواجد مباريات الدور التمهيدي الثالث والذي سوف يلعب خلال الفترة المقبلة.

وتنقسم القرعة إلى قسمين، قرعة الغرب والذي يتواجد فيه الأندية العربية أما مجموعات الغرب يتواجد فيها يتواجد فيها الفرق الأجنبية.

وفيما يلي فرعة دور المجموعات "الغرب":

المجموعة الأولى:

الهلال السعودي، الريان القطري، استقلال طاجكستان، الفائز من الدور التمهيدي الثالث.

المجموعة الثانية:

الجزيرة الإماراتي، الشباب السعودي، مومباي الهندي، القوة الجوية العراقي.

المجموعة الثالثة:

فولاد خوزستان الإيراني، شباب أهلي دبي الإماراتي، آهال تركمستان، الغرافة القطري.

المجموعة الرابعة:

الدحيل القطري، سيباهان الإيراني، باختاكور أوزبكستان، الفائز من الدور التمهيدي الأول.

المجموعة الخامسة:

السد القطري، الفيصلي السعودي، الوحدات الأردني، الفائز من الدور المتهيدي الثاني.

قرعة دور المجموعات "الشرق":

المجموعة السادسة:

شاندونج تايشان الصيني، أوراوا ريد الياباني، ليون سيتي سنغافورة، الفائز من الدور التمهيدي الرابع.

المجموعة السابعة:

باثوم يونايتد تايلاند، جيونام دراجونز الكوري الجنوبي، يونايتد سيتي الفلبين، ملبورن سيتي الأسترالي.

المجموعة الثامنة:

جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، يوكاهاما الياباني، هوانج الفيتنامي، الفائز من الدور التمهيدي الأول.

المجموعة التاسعة:

كاوازاكي الياباني، جوانز هو الصيني، حوهور دار التعظيم الماليزي، الفائز من الدور التمهيدي الثالث.

المجموعة العاشرة:

شنغهاي الصيني، تشيانجراي يونايتد تايلاند، كيتشي هونج كونج، الفائز من الدور التمهيدي الثاني.

الهلال السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا ويتأهل لكأس العالم للأندية

انتهت أحداث مباراة الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بنتيجو هدفين دون رد، لصالح الفريق السعودي، في لقاء نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل ناصر الدوسري مهاجم الهلال السعودي، الهدف الأول في المباراة في الثانية 16 من عمر اللقاء، ليسجل أسرع هدف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء موسى ماريجا الهدف الثاني في المباراة، في الدقيقة الـ 63 من عمر اللقاء، ليؤكد على نتيجة الفوز للهلال السعودي، ويتوج بالبطولة مع فريقه.

تشكيل الهلال السعودي أمام بوهانج ستيلرز:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ناصر الدوسري، متعب المفرج، جانج سو، محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، ماثيو بيريرا.

خط الهجوم: موسى ماريجا، بافيتيمبي جوميز.