/673020/نائب-وزير-السياحة-والآثار-ونائب-محافظ-قنا-يتفقدا-عدد-من-المواقع-المقترح-تنميتها-سياحيا

نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا استقبل حازم عمر نائب المحافظ الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لتفقد الوضع الراهن لعدد من المواقع المقترح تنميتها سياحيا بمراكز نقادة وقنا ونجع حمادي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور المهندس عادل الجندى مدير إدارة الإستراتيجية للسياحة والآثار والدكتورة نشوي طلعت مستشار وزير السياحة للسياحة المستدامة والنائب حمدي سعد والنائبة سناء الحساني عضوا مجلس النواب والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة قنا ومجموعة من القيادات التنفيذية وومثلي وزارة السياحة والآثار بقنا والأقصر.

تفقدت نائب وزير السياحة والآثار ونائب محافظ قنا كورنيش النيل وعدد من المباني ذات الطابع المتميز مثل (قصر الجيرة) منطقة الفخار الحرفية بالشيخ علي بمركز نقادة، كما تفقدوا كورنيش النيل بمدينة قنا ومرسي دندرة ومعبد دندرة، وزاروا قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي.

نائب وزير السياحة والآثار ونائب محافظ قنا يتفقدا عدد من المواقع المقترح تنميتها سياحيا

وأكدت الدكتورة غادة شلبي أن زيارة محافظة قنا تأتي وفقا لرؤية مصر 2030 والتي من محاورها الرئيسية الاستدامة والتحول إلى البيئة، حيق تقوم الوزارة بدعم السياحة البيئية والريفية المستدامة بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير البنية التحتية السياحية وإنشاء مقاصد سياحية جديدة بمحافظة قنا والتي تتمتع بالعديد من المواقع الاثرية فضلا عن الصناعات والحرف اليدوية مما يشجع علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ومن جانبه أوضح نائب محافظ قنا أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التى تؤهلها لأن تحظى بمكانة مرموقة على خريطة السياحة الإقليمية والدولة، حيث تضم العديد من المواقع الأثرية الفرعونية فى دندرة وقوص وقفط، فمعبد دندرة يتميز بأنه أحد المعابد المتكاملة الباقية حتى الآن، بالإضافة إلى أنها تضم العديد من المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية، بالإضافة إلى مقومات السياحة الثقافية ومزارات صناعة الحرف التراثية كصناعة الفخار والخزف ونحت الخشب.