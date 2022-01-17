/673023/محمود-أبوزيد-يتقدم-بأوراق-ترشيحه-نقيبا-لمهندسي-قنا

تقدم الدكتور محمود أبوزيد ، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادى، والنقيب الحالي ، بأوراق ترشحه على مقعد "نقيب مهندسين قنا"، وذلك في الانتخابات المقررة فبراير المقبل ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال أبوزيد ، أن ترشحيه لكى يستكمل 90% من برنامجه الانتخابي والخدمات في التدريب ، والرحلات والحج والعمرة والأديرة والكنائس والرعاية الصحية والأنشطة الصيفية .

واضاف : أن برنامجه يتضمن ما بدأته في إنشاء حمام سباحة ومطعم وفندق ، مشيرا أن سوف يتم أستكمال عن حقوق شيوخ المهنة ، وأصحاب المعاشات وتطبيق منظومة العدل والمساواة في تقديم الخدمات النقابية دون تفرقة .

محمود أبوزيد يتقدم بأوراق ترشيحه نقيبا لمهندسي قنا

الدكتور محمود أبوزيد ، من مواليد محافظة قنا ، نقيب المهندسين الحالي بقنا ، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة بجامعة جنوب الوادى .

وتواصل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هانى محمد محمود، اليوم، تلقي طلبات الترشح على كافة المراكز النقابية وذلك في اليوم الثاني لفتح باب الترشح. وتم تحديد يومي الأحد والإثنين 30،31 يناير 2022 لتلقي التنازلات والطعون، على أن تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

ووفق قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات، فإنه من المقرر أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.