«زخم التنسيقية»..كوادر الشيوخ تثري النقاش تحت القبة.. مداخلات قوية ورؤى سديدة حول «قانون العمل»

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لايتوقف كوادر وفرسان تنسيقية شباب الأحزاب عن تشكيل "الإضافة النوعية" في كافة المحافل التي يشتركوا فيها، برلمانية كانت أو حزبية أو خدمية على المستويات التشريعية والرقابية، وعلى مدار الساعات الماضية انطلق نواب التنسيقية للمشاركة بكل قوة وفعالية في نقاشات مجلس الشيوخ حول قانون العمل.

"مداخلات قوىة وأطروحات لافتة وخطاب واعي وأفكار واضحة" هي حصيلة ما أسفر عنه مداخلات نواب التنسيقية على مدار الأيام الماضية، حيث أثاروا زخما قويا خلال النقاشات داخل أروقة مجلس الشيوخ، الأمر الذي استدعى إظهار التقدير والاحترام من وزراء وممثلي الحكومة، والإشادة والإعجاب من جانب رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

اقتراحات براقة

تقدم النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكثر من مرة بمقترح براق ويحتاجه المجتمع، ومنها منح أجازة للأب لمدة 7 أيام وذلك لرعاية طفله حديث الولادة وحتى مدة 6 أشهر منذ ولادته، وقد أوضح النائب محمد فريد: نحن في احتياج إلى إجازة أبوة، لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة وذلك لرعاية المولود، الأمر متعارف عليه في العديد من الدول العربية والآجنبية والتي تعتمد على سياسات العمل صديقة الأسرة ، من خلال منح أجازة للعاملين الذكور لرعاية الآبن أو الأبنة حديثى الولادة .

حالة من الإعجاب والتقدير غلفت مقترح فريد، حيث رد على ذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس بأنها فكرة في منتهى الرقي، كما أن ممثل الحكومة أبدى إعجابه بالطرح وقال إن المجلس القومي للمرأة قدم مقترح مشابه، قائلا: هذا طرح وجيه و يمكن دراسته في وقت لاحق، ليؤكد رئيس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبر الرازق " الحكومة قالت إن هذا أمر مطروح و أمر وجيه قد تضعه الحكومة في الحسبان في وقت لاحق.

نظرة مستقبلية

تغلب النظرة المستقبلية على اهتمام كوادر التنسيقية بما يطرحوه من موضوعات، حيث تطبق التنسيقية ونوابها شعار "سياسة بمفهوم جديد"، لذا يسارع فرسانها إلى الاهتمام بكل مايتعلق بالتدريب والتأهيل والمنهج العلمي في الإدارة، حيث طالبت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضم خطط التدريب والترقي إلى المادة 75 بقانون من قانون العمل.

وتطرقت النائبة إلى مافيه صالح البلاد من خلال ترقية أحوال العامل، حيث قالت إن قانون العمل يستند إلى في مضمونه إلى فكرة تنمية مهارات الموارد البشرية، موضحة أن القانون أنشأ مجلسًا خاصًا بهذه المهمة، مؤكدة خلال حديثها على أن العملية التدريبية هي عملية أصيلة تصب في مصلحة كل من العامل وصاحب العمل.

العمالة المصرية

طرح النائب محمد عمارة كعادته مسألة جديرة بالنقاش وتسليط الضوء، حيث أظهر فيها انحيازه للعمالة المصرية وحرصه على عدم الإضرار بها في ظل وجود عمالة أجنبية بالقطاع الخاص، وذلك خلال مداخلة مشهودة له اليوم الإثنين خلال تواصل وقائع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

طالب النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى التعديل المقدم منه على المادة 65 بعدم استقدام عمالة أجنبية للقطاع الخاص إلا«فى حالة عدم توافر المصرية»، مؤكدا أن نص المادة 65 يصعب تطبيقه فى المنشآت والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة مع وجود عمالة أجنبية غير مقننة، مؤكدا على أن عدم الاستقدام إلا بتوافر المصرية يضمن عدم تجريف العمالة المصرية.

متطلبات الشارع

تخرج الاقتراحات والاطروحات من نواب تنسيقية الأحزاب، وثيقة الصلة بالشارع وأحواله، وفي صلب حديث المواطنين، حيث شهدت الجلسة مناقشات بشأن المادة (59) والخاصة بظروف تشغيل الأطفال، طالب النائب محمد فريد، بإضافة بند في صدر المادة يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تسبب لهم أضرار على صحتهم أو تؤثر على سلوكهم الأخلاقي.

وقدم النائب حينها عرضيا واقعيا وعمليا، يظهر التحام نواب التنسيقية مع الواقع المصري، وذلك حينما قال إن هناك عمالة كبيرة من الأطفال في المحاجر والورش والأعمال الصناعية، قائلا: وهذه من أسوأ أشكال صور العمل وبالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، واستشهد النائب بواقعة غرف أحد المراكب وراح ضحيته عددا من الأطفال العاملين، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة.