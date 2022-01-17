/673028/سياحة-النواب-توقعات-بزيادة-معدلات-السياحة-الوافدة-إلى-مصر-خلال-2022

قال النائب سيد قاسم، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن مصر تعوّل كثيرًا على قطاع السياحة وتبذل جهود واسعة من أجل أن يعود إلى سابق عهده ومواصلة السير على خط الانتعاش، حيث تشكل صناعة السياحة ركيزة أساسية ضمن ركائز الاقتصاد المصري، إذ تساهم بنسبة تصل إلى أكثر من 13 في المئة من الدخل القومي بالبلاد، كما توفر أكثر من 19 بالمئة من العملة الصعبة.

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وأضاف قاسم، في بيان أصدره اليوم، أن الفترة الحالية نشهد انتعاشة للقطاع السياحي بعد ما شهده من خسائر في عام 2020 في ظل جائحة كورونا العالمية، متوقعًا أن تزيد معدلات السياحة الوافدة إلى مصر خلال الربع الأول من عام 2022، في ظل موسم السياحة الشتوية الذي يشهد رواجًا كبيرًا.

وثمن وكيل لجنة السياحة والطيران بالنواب، جهود الدولة التي ساعدت في التعافي السريع لقطاع السياحة من تداعيات جائحة كورونا، بفضل ذلك ارتفعت إشغالات الفنادق فى العديد من المقاصد السياحية المصرية، ووصلت نسب الإشغال فى بعض المناطق إلى 100%، مما أعطى دفعة قوية لمدن السياحة الثقافية كـ الأقصر وأسوان ووضعها كمقصد سياحي هام لتشجيع وجذب السائحين من كافة الجنسيات،

"سياحة النواب": توقعات بزيادة معدلات السياحة الوافدة إلى مصر خلال 2022

وأوضح قاسم، أنه مع ارتفاع نسب إشغال الفنادق وزيادة عدد السائحين القادمين، من المتوقع أن ينعكس ذلك على حجم الإيرادات السياحية التي تُعد عنصرًا هامًا من عناصر الاحتياطي النقدي الذي سجل نحو 40.849 مليار دولار بحلول نهاية أكتوبر الماضي، كما أنه من الممكن أن يساعد ذلك على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد القومي