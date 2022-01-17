/673030/تشكيل-المقاولون-العرب-لمواجهة-الجونة-بكأس-الرابطة-المصرية

أعلن محمد عدة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيلة الذئاب الأساسية للقاء الجونة في الجولة الثانية لكأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة المقاولون العرب والجونة، في الخامسة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

تشكيل المقاولون العرب أمام الجونة:

في حراسة المرمى: حسن شاهين.

خط الدفاع: أحمد الشيمى - وحسن الشامي – ومحمد سمير – أحمد الكومي.

خط الوسط: أحمد مجدي - عبدالله ياسين – عماد فتحي.

خط الهجوم: محمد حمدى زكى – أحمد داودا – وعمر بسام.

نتيجة مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة المقاولون العرب، والبنك الأهلي، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق المقاولون، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة.

سجل محمد طلعب هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، ليهددي فريقه أول انتصار في أولى نسخات بطولة كأس الرابطة.

نتيجة مباراة الأهلي والجونة

وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.‏

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجونة، في أولى لقاءات الفريق في المجموعة الثانية، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في نسختها الأولى.

الإسماعيلي وسموحة

حقق نادي الإسماعيلي الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 1/0، ضمن لقاء الجولة الاولى من كأس الرابطة المصرية.

وقدم الإسماعيلي مباراة قوية وأستطاع لاعبوه أن يحسموا اللقاء لصالحهم، بينما لم يقدم سموحة المردود الجيد خلال المباراة.

وسجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 5، من تسديدة قوية جائت على يمين الهاني سليمان جارس سموحة الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

وبتلك النتيجة يحصد الإسماعيلي أول 3 نقاط لهم بالمجموعة الثانية التي يأتي الأهلي على رأسها، بينما جاء الزمالك وبيراميدز على رأس المجموعة الأولى والثالثة، وفقاً لترتيب جدول الدوري المصري الموسم الماضي.