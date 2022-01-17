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/673035/المفوضية-الانتخابات-الليبية-تعرضنا-لتهديدات-من-تشكيلات-مسلحة-أجبرتنا-على-التأجيل

كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، عن أن هناك مخاطر تعرضت لها المفوضية وقفت حائلًا دون الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الكثير من الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة هددوا المفوضية إذا أعلنت القائمة.

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وقال "السايح" خلال جلسة مجلس النواب الليبي في طبرق، اليوم الإثنين :"الظروف الأمنية السائدة حالت دون إتمام العمل حتى أن وزارة الداخلية اصطدمت بواقع سياسي لم تستطع إكمال عملها كالمفوضية بالضبط"، وتابع: "سنراجع طلبات ترشح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا يحتاج فترة زمنية كبيرة، وإذا تحدثنا على أي موعد جديد يجب فتح باب الترشح من جديد".

التدقيق في ملفات المرشحين :

وأضاف رئيس مفوضية الانتخابات إلى أن المفوضية ستقوم بإعادة التدقيق في ملفات المترشحين من حيث الإجراءات وصحة المعلومات، مشيرًا إلى أن المفوضية بصدد مراجعة كل المستندات المقدمة ابتداء من الشهادات العلمية انتهاء بالتزكياتن مؤكدًا على أن المفوضية تحتاج إلى المزيد من الجهود والتشريعات الانتخابية حتى نحصل على عملية لا تشوبها عيوب، داعيا إلى إعادة النظر في القوانين والتشريعات بإجراءات جديدة.

100 شخص تقدم للانتخابات الرئاسية :