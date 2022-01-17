«فيديو وصور»..طاقة الشيوخ تناقش مقترح النائب علاء مصطفى بشأن العمالة غير المنتظمة بحضور وزير القوى العاملة

/673039/فيديو-وصورطاقة-الشيوخ-تناقش-مقترح-النائب-علاء-مصطفى-بشأن-العمالة-غير-المنتظمة-بحضور-وزير-القوى-العاملة

دوت الخليج

واستعرض النائب علاء مصطفى، مقدم الإقتراح، رؤيته مؤكدًا على أن الإهتمام والنهوض بالعمالة غير المنتظمة من شأنه أن يخلق إطار فعال لزيادة بنك الكوادر البشرية فى مصر، وبالتالى يتم الإعتماد عليهم فى منظومة الإقتصاد، مشيرا إلى أنه من خلال هذا الإهتمام لابد أن يتم فتح قنوات اتصال مع الجهات الغير رسمية بأشكالها المختلفة للتعرف على رؤيتهم وخاصة على مستوى التحديات وبالتالى نكون أمام مميزات أيضا تشجعم على الأنضمام والمنافع التى من الممكن أن تعود عليهم.

أكد أيضا على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص والمجتمع المدنى دور فى هذه الرؤية التى سيكون من خلالها إضافة للإقتصاد المصرى وخاصة على مستوى الكوادر البشرية ، فيما عقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالتأكيد على شكره للنائب علاء مصطفى على هذا الإقتراح، مؤكدا على أنه متوافق مع أهداف وتطلعات الإقتراح ولا خلاف إطلاقا، وسبق النقاش فى الوزارة كثيرا بشأنه،ولكن توجد صعوبات كثيرة لابد أن يتم إدراكها، ولابد من التكاتف بين الجميع من أجل مواجهة هذه الصعوبات، مشيرا إلى أن هذا الملف كبير جدا وبالتالى معالجته لابد أن تكون مختلفة قائلا:"لو حبينا ندخله دخول الفاتحين سيكون الفشل مصيرنا".

«فيديو وصور»..طاقة النواب تناقش مقترح النائب علاء مصطفى بشأن العمالة غير المنتظمة بحضور وزير القوى العاملة

وأكد على أن هذه الصعوبات تعود إلى أن هذه الفئة المستهدفة أكثر الفئات هروبا من التسجيل، مشيرا إلى أن هذه الفئة ترى أن الحكومة تنصب لها فخًا أثناء التسجيل، مشيرا إلى أن منحة العمالة الغير منتظمة التى صرفها بحسب مقترح النائب علاء مصطفى «جمعت بيانات» وهو أمر غير صائب «وليس من المفترض أن أقوله» ولكن سأوضحه للجميع بأن المنحة جمعت حوالى 5مليون مواطن عامل غير منتظم ولكن بالتحرى والتدقيق «العمالة الغير منتظمة بشكل حقيقى بحسب هذا الحصر لا يمثل فيهم سوى 10%» مؤكدا على أن إدركنا لواقع العمالة غير المنتظمة وهو ما يجعلنا نتحدث هذا الحديث بشكل واضح.

واستشهد بعدد من الأدلة بشأن حصر منحة العمالة غير المنتظمة، حيث كان ضمنها أحد المحالين للمعاش بيصرف الـ500جنيه فى محافظة بورسعيد مؤكدا على أن الأمر وصل لوجود «ناس ماتت كانت بتصرف الـ500جنيه فى منحة العمالة غير المنتظمة» وبالتالى الإعتماد على حصر منحة العمالة غير المنتظمة فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظة ليس صحيح وغير مجدى.