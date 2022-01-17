/673041/تفاصيل-انفجار-صهاريج-نقل-البترول-بأبوظبي-طائرة-درون-يحتمل-تسببها-في-الحادث-ومقتل-وإصابة-9-أشخاص-حصيلة-ضحايا-الانفجار

دوت الخليج

وحسب وكالات الانباء، فإن السلطات الاماراتية المختصة بدأت على الفور تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، وذلك بعد إعلان السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في مدينة أبوظبي.

أجسام طائرة صغيرة وراء الحادث

التحقيقات الأولية كانت قد أشارت إلى أن تم رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" سقتطا في المنطقتين ورجحت جهات التحقيق أن تكونان قد تسببتا في الانفجار والحريق، حيث انتقلت الجهات المختصة وجار التعامل مع الحريق. كما بدأت السلطات المختصة تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين، وأوضحت "وام" الاماراتية أن "السلطات المختصة باشرت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.

منطقة مصفح الصناعية

منطقة مصفح تمتد على مساحة 40 كم مربع، وتقع مدينة أبو ظبي الصناعية المعروفة باسم ايكاد مصفح في جنوب منطقة مصفح الصناعية، والتي تخدم المستثمرين وأصحاب الأعمال الصناعية على حد سواء كونها تضم المحلات والمكاتب التجارية بأسعار ومساحات مناسبة.

كانت شرطة أبوظبي كشفت صباح اليوم الاثنين عن اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي وكان قد أثار سماع انفجار في مدينة أبوظبي صباح اليوم قلقا واسعا والذي جاء نتيجة احتراق عدد من صهاريج نقل محروقات بترولية بالقرب من إحدى الخزانات. شرطة أبوظبي من جانبها أعلنت تفاصيل اندلاع الحريق الذي وقع صباح الإثنين، الذي تسبب في انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي. التحقيقات الأولية تشير إلى انه تم رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق، وفور اندلاع الحريق انتقلت السلطات المختصة لفتح تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به